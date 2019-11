Un movimiento inesperado. Telefónica ha anunciado al cierre de mercado cinco medidas con las que quiere cambiar el rumbo de la empresa. Una de ellas, va a priorizar sólo cuatro mercados: España, Reino Unido, Alemania y Brasil. Asume que esta decisión va a conllevar un 'spin-off' operativo de Hispanoamérica.

Las otras tres medidas pasan por la creación de dos áreas de negocio específicas, Telefónica Tech y Telefónica Infra; y un nuevo modelo de comité de dirección y de estructura operativa.

El cambio lo justifica porque quiere "priorizar los mercados donde la compañía pueda ser relevante y crecer en un modelo sostenible a largo plazo, impulsar las oportunidades de mayor potencial de crecimiento apalancando a la vez el valor de sus infraestructuras, e incrementar la agilidad y mejorar la eficiencia", resume en el comunicado que ha remitido a la CNMV.

"Es una nueva época, con preguntas para las que no tenemos respuestas", ha reconocido el presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, en rueda de prensa y recalca que la empresa va a ser "valiente". "Nadie nos está pidiendo cambios, pero no podemos no cambiar", ha repetido. Por ello, justifica la decisión del consejo de administración de "tener foco y no dispersarnos, estar dónde podemos ser sostenibles y tenemos mayor potencial de crecimiento".

Álvarez-Pallete también ha reconocido que pueden entrar nuevos accionistas en su capital, aunque no haya negociaciones en curso. "El capital está abierto, somos uno de los valores más líquidos, todos son bienvenidos", ha resumido. Eso sí, ha matizado que no tiene "noticias al respecto".

RECULA EN LATINOAMÉRICA

En su nuevo modelo, a Telefónica no le importa recular en América Latina, salvo en Brasil. Va a crear una unidad que aglutine todas las filiales salvo la brasileña, en lugar de la división actual por zonas geográficas. Y deja el futuro de la nueva unidad en el aire. "Tendrá como objetivo fundamental la atracción de inversores y la obtención de potenciales sinergias con otros agentes de los mercados, con una filosofía de garantizar y maximizar el servicio que le ofrece a sus clientes". Se abre así a socios y a desinversiones en la región.

En concreto, asume que "inicia una revisión estratégica de su portafolio en Hispam con el doble objetivo de modular la exposición a la región, al tiempo que se crean las condiciones para maximizar su valor vía crecimiento, consolidación y posibles operaciones corporativas". Al frente de esta unidad estará Alfonso Gómez, actual responsable de Hispam Norte.

"Vamos a dosificar nuestra presencia, tenemos opcionalidad de acelerarlas, de combinar negocio. Si eso significa reducir la exposición a esos mercados, la reduciremos", ha reconocido el presidente de Telefónica. Deja así en el aire países como Argentina, Chile, Perú, Colombia, México, Ecuador, Uruguay y Venezuela.

No quiere hablar de venta, aunque no la descarte. "Queremos reforzar las operaciones en América Latina. No somos capaces de crecer por encima de la inflación". Es decir, no descarta replegarse y vender, pero también está abierta a "alianzas". "Todas las opciones están abiertas", ha resumido Álvarez-Pallete.

TECH Y MÁS SOCIOS PARA TELXIUS

Si prepara pasos atrás al otro lado del Atlántico, también crea dos nuevas áreas de negocio. La primera, Telefónica Tech, unidad que aglutinará los negocios digitales con alto potencial de crecimiento. Inicialmente en esta unidad se desarrollarán tres negocios: ciberseguridad, Big Data e 'internet de las cosas' y la nube. Espera que esta unidad genere más de 2.000 millones de euros de ingresos adicionales en el año 2022. El CEO de esta nueva sociedad será José Cerdán, hasta ahora responsable Global del segmento B2B en Telefónica.

La otra nueva unidad es Telefónica Infra, que tiene el 50,01% de Telxius como primer activo, Telefónica Infra nace para aglutinar las participaciones accionariales de Telefónica en vehículos de infraestructuras de comunicaciones, dando servicio a terceros operadores e incorporando socios. Es decir, se abre, de nuevo, a intercambios accionariales.

"Telefónica Infra está abierta a distintos esquemas de participación accionarial (mayoritaria o minoritaria), y a los mejores socios para cada uno de los tipos de activo", resume a la CNMV. Este área está bajo dependencia de Ángel Vilá, el CEO de Telefónica Infra será Guillermo Ansaldo, quien hasta ahora ha encabezado la unidad Global de Recursos Globales del grupo.

En conjunto asegura que "la implementación de todas estas medidas permitirá, entre otros efectos, más de 2.000 millones de ingresos adicionales, y dos puntos porcentuales de mejora del margen de flujo de caja operativo (OpCF) en 2022".

SINERGIAS EN LA ORGANIZACIÓN

La quinta media pasa por modificar el modelo de organización y buscar sinergias, palabra que suele conllevar simplificar la plantilla. "Persigue responder a la necesidad de ganar agilidad en la implementación de los cambios necesarios para dar un mejor servicio a los clientes y aprovechar las escalas y sinergias del grupo".

No explica de momento en qué se concreta esta búsqueda, sí indica que va a poner el "foco" en "aquellas actividades que aportan un valor diferencial al resto de unidades y que nos permiten capturar el valor de la escala, eliminando algunas duplicidades existentes con las estructuras de los países y un mayor nivel de ambición en los planes de simplificación y digitalización de las operaciones". Por último, la operadora ha decidido una nueva organización de Telefónica España, que da más poder a Ángel Vilá.