Aunque todavía es muy pronto para valorar la futura fusión entre CaixaBank y Bankia, los primeros análisis dan por seguro el éxito de la operación y anticipan miles de millones de euros en sinergias a largo plazo. Además, las primeras valoraciones anticipan más beneficios para Bankia que para CaixaBank, tal y como lo indica la cotización en bolsa de ambas entidades.

Josep Prats, gestor de Abante, ha comentado que el acuerdo entre los accionistas mayoritarios de ambas entidades anticipa que la "operación saldrá adelante". Según sus primeras valoraciones en Capital Radio, las dos entidades podrían lograr del orden de "10.000 millones de euros" en sinergias a largo plazo.

Por su parte, Pablo García, analista de Divacons-AlphaValue, comenta que la operación es "buena para el Estado, para Bankia y para el Banco Central Europeo, pero mala para los accionistas de CaixaBank, ya que no tiene sentido estratégico" tras unas caídas muy destacadas en bolsa en lo que va de año y el actual escenario de presión sobre los márgenes para el sector bancario.

Los analistas de Link Securities afirman que "la operación es bastante complementaria, tanto desde el punto de vista de la solvencia (Bankia tiene una ratio de CET1 del 13,27% y CaixaBank del 12,3%) como desde el punto de vista industrial".

Por su parte, los expertos de Renta 4 afirman que "los negocios de ambas entidades son complementarios, con un mayor peso de crédito hipotecario y garantía real en Bankia (55% del total de la cartera de crédito bruta vs 35% de Caixabank) y mayor exposición a crédito a empresas y consumo de Caixanbak vs Bankia (47% del total de la cartera de crédito bruta vs 39% respectivamente)".

Los expertos de Bankinter afirman que "la operación se enmarca dentro del proceso lógico de concentración del sector que se venía anticipando en los últimos tiempos, dada la dificultad cada vez mayor por parte de las entidades de obtener niveles de rentabilidad (RoTE) adecuados".

Además, añaden que "en el actual entorno de tipos de interés negativos y Euribor en mínimos, la capacidad de generar RoTE se centra más en el recorte de costes que en el crecimiento de ingresos y en este sentido el proceso de integración de ambas entidades (con presencia complementaria especialmente en Cataluña, Madrid y Valencia) podría suponer ahorros significativos a medio plazo, aunque a corto tendrá también costes elevados".

Por otra parte, destacan que "si bien es cierto que a medio plazo la integración puede ser generadora de ahorros de costes (sinergias) y mejora de rentabilidades, en el corto plazo la cuenta de resultados se podría ver impactada por los costes extraordinarios asociados a la operación (cierres de sucursales, etc)".

Desde su punto de vista, la operación se produciría mediante canje de acciones "y por tanto la generación de valor para los accionistas dependerá de dicho canje y de la supuesta prima que suponga".