El rebote de Grifols, como el algodón, no engaña. La farmacéutica catalana cae casi un 2% en lo que va de año pese a sus subidas de las últimas sesiones. Ahora bien, ¿qué le recetan los analistas para que supere su anémico arranque de 2021? No es paracetamol y mucha agua cada ocho horas, no.