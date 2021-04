A pesar del rebote de las últimas semanas en los títulos de Grifols seguimos sin figura de vuelta de ningún tipo. Por el momento todo encaja dentro de lo que es un simple rebote fruto de los importantes niveles de sobreventa y poco más.

Análisis Técnico ROTURA RESISTENCIA S1 21.50 S2 19.18 R1 23.15 R2 24.25 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

A pesar del rebote de las últimas semanas lo cierto es que no hay muchas novedades dentro del actual movimiento de rebote (fase de reacción). Lo único que tenemos claro como comentamos en su día es el impecable rebote desde el soporte decreciente. Rebote que puede no haberse agotado todavía. De hecho la siguiente zona de control por arriba la encontramos en el entorno de los 24,20-24,30 euros, que es por donde pasa la recta resistencia que une los últimos máximos decrecientes. Y por encima tenemos la resistencia de los 26-26,07 euros, el último máximo decreciente. Lo que está claro es que por el momento no hay nada más que eso, que un simple rebote. Solo hay que mirar los máximos y mínimos decrecientes para saber que así no se sube.