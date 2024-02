Prosegur ha dado a conocer este miércoles el plazo de aceptación de la oferta pública de adquisición (OPA) planteada por Gubel, la sociedad patrimonial de Helena Revoredo, un período que se extenderá desde el 22 de febrero hasta el 12 de marzo de 2024, ambos incluidos, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Esta publicación llega un día después de que el Consejo de la CNMV autorizara la OPA de Gubel, que controla en estos momentos un 59,9% del capital. La sociedad pretende la adquisición de un máximo de 81.754.030 acciones de Prosegur, representativas del 15% de su capital social, integrado por 545.026.866 acciones, y se dirige a todos sus accionistas salvo al oferente que ha inmovilizado su participación directa e indirecta del 59,90% del capital.

La contraprestación ofrecida es de 1,83 euros por acción y se pagará en efectivo. En garantía de la operación, el oferente ha presentado avales por 149.609.874,90 euros emitidos por seis entidades.

Al ser una OPA parcial, no proceden compraventas forzosas. El oferente no tiene planes de promover que las acciones dejen de estar cotizadas.

Los expertos de Bankinter han vuelto a recomendar aceptar la oferta de Gubel, "tanto por la prima ofrecida como por el hecho de que su ya escasa liquidez y bajo 'free float' serán inferiores tras la operación".

"En caso de una aceptación del 100% a esta OPA, el 'free float' quedaría reducido al 16,3% en un valor cuya capitalización es inferior a 1.000 millones de euros. Por tanto, se reducirá significativamente su liquidez (apenas 155 millones de euros cotizando en mercado, en el mejor de los casos), que consideramos es un factor clave para un accionista minoritario", explican desde el banco naranja.

En opinión de estos expertos, la familia fundadora y accionista de control "aprovecha la debilidad de la cotización para aumentar su participación", lo cual "puede tener sentido financiero por sí mismo" si se considera "que la rentabilidad por dividendo es del 3,7%".

"En el folleto de la OPA se indica que no existe intención de excluir el valor de cotización y se compromete a tomar “las decisiones razonables” para mantener la compañía en bolsa si sufriese por una falta de liquidez en los próximos seis meses. Sin embargo, consideramos que se limita a apuntar la inexistencia de un compromiso en ese sentido, lo cual no garantiza que eso no vaya a suceder en un futuro", agregan.

El pasado noviembre, los accionistas del banco ya habían recomendado aceptar la OPA con argumentos similares.