Prosegur se dispara en bolsa este miércoles (+20%) después de que su presidenta y máxima accionista, Helena Revoredo, haya lanzado una OPA voluntaria y parcial sobre el 15% de la compañía a 1,83 euros por acción en efectivo, lo que supone un desembolso total de 150 millones de euros. De alcanzar ese 15% por el que ha lanzado la oferta, Revoredo se haría con el 75% de la compañía, ya que actualmente es titular, directa e indirectamente, del 59,899%.

Bankinter recomienda aceptar la oferta, tanto por la prima ofrecida (+27,44% sobre el cierre de ayer y +28,55% sobre el precio medio ponderado en el último mes antes de este anuncio) como por el hecho de que "su ya escasa liquidez y bajo 'free float' sean inferiores tras la operación".

En caso de una aceptación del 100% de esta OPA, el 'free float' quedaría reducido al 21,6% en un valor cuya capitalización bursátil es inferior a 1.000 millones. "Por tanto, se reduciría significativamente su liquidez (apenas 200 millones de euros cotizando en mercado en el mejor de los casos), que consideramos es un factor clave para un accionistas minoritario".

Bankinter cree que la familia fundadora y accionista de control aprovecha la debilidad de la cotización para aumentar su participación, lo cual puede tener sentido financiero por sí mismo considerando que la rentabilidad por dividendo es del 3,9%. Hay que tener el cuenta que Prosegur acumula descensos del 19% en el año.

"Aunque en el folleto de la OPA se indique que no existe intención de excluir el valor de cotización, consideramos que se limita a apuntar la inexistencia de un compromiso en ese sentido, lo cual no garantiza que eso no vaya a suceder en un futuro no lejano", advierte el banco.