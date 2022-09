PharmaMar ha anunciado este jueves que se presentarán nuevos datos sobre Zepzelca (lurbinectedina) y Yondelis (trabectedina) en el congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), que se celebra en París del 9 al 13 de septiembre.

Durante el congreso se presentarán dos nuevos posters de diferentes estudios con lurbinectedina. En el primer póster, titulado 'Synthetic control arm (SCA) analysis of lurbinectedin compared to the standard of care (SoC) among patients with small cell lung cancer (SCLC) previously treated with platinum-based chemotherapy', los autores concluyen que lurbinectedina tiene un beneficio potencial en comparación con el estándar de tratamiento después de un tratamiento basado en platino en cáncer de pulmón microcítico.

En el segundo póster, titulado 'Real-world (RW) outcomes of second-line (2L) small cell lung cancer (SCLC) patients treated with lurbinectedin', los autores informan de que los resultados de los pacientes tratados con lurbinectedina de segunda línea en monoterapia en un entorno real son coherentes con los encontrados en el ensayo clínico de fase II. Además, concluyen que lurbinectedina proporciona una opción de tratamiento adicional para los pacientes con cáncer de pulmón microcítico recurrente, incluidos los que presentan una enfermedad sensible al platino.

En cuanto a trabectedina, se presentarán tres pósteres, entre los que destacan los titulados 'Trabectedin induces apoptosis regardless of acquired resistance to PARP inhibitors in BRCA2 mutant high grade ovarian cancer cell lines' y 'Randomized phase II study of trabectedin/olaparib compared to physician’s choice in subjects with previously treated advanced or recurrent solid tumors harboring DNA repair deficiencies', en los que se presentan nuevos datos sobre trabectedina que muestran su actividad en el cáncer avanzado/metastásico con reparación defectuosa del DNA por recombinación homóloga (HR).

El primero muestra datos preclínicos que sugieren que algunas líneas celulares de cáncer de ovario de alto grado con mutación BRCA2 y resistentes a PARPi podrían ser potencialmente superadas con trabectedina. El segundo, muestra análisis provisionales de un ensayo clínico de fase II que sugieren que trabectedina podría potenciar el efecto de los inhibidores de PARP en los cánceres con deficiencia de HR, es decir, en aquellos pacientes en los que su organismo es incapaz de reparar las roturas de doble cadena en el DNA. El estudio ha superado con éxito el análisis intermedio y se espera que finalice en 2022.