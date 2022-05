PharmaMar ha anunciado que Clinical Cancer Research, la revista de la American Association for Cancer Research, ha publicado los resultados de la cohorte de 28 pacientes adultos con sarcoma de Ewing recurrente del ensayo clínico de fase II, abierto y de un solo brazo, con lurbinectedina como agente único.

El ensayo alcanzó su objetivo primario de Tasa de Respuesta Global (ORR, Overall Response Rate) del 14,3%, con una mediana de Duración de la Respuesta (DoR, Duration of Response) de 4,2 meses. Además, se alcanzaron otros objetivos secundarios, como una mediana de Supervivencia Libre de Progresión (PFS, Progression-Free Survival) de 2,7 meses, una ratio de beneficio clínico del 39,3% y de control de la enfermedad del 57,1%.

Así viene reflejado en el abstract titulado "Antitumor Activity of Lurbinectedin, a Selective Inhibitor of Oncogene Transcription, in Patients with Relapsed Ewing Sarcoma: Results of a Basket Phase II Study", dirigido por el doctor Vivek Subbiah (MD Anderson Cancer Center, Houston, Estados Unidos),

El abstract concluye que "lurbinectedina fue activo en el tratamiento del sarcoma de Ewing recurrente y tuvo un perfil de seguridad manejable. Lurbinectedina podría representar una valiosa suma a las terapias para el sarcoma de Ewing, y actualmente se está evaluando en combinación con irinotecan en el sarcoma de Ewing avanzado en un ensayo de fase Ib/II".

Según el Dr. Ali Zeaiter, director de Desarrollo Clínico de PharmaMar, "el sarcoma de Ewing es una enfermedad agresiva que afecta principalmente a los niños hasta los adultos jóvenes menores de 20 años, por lo que constituye una necesidad médica particular no cubierta en este sentido, sin que exista un tratamiento establecido para la enfermedad recurrente. Este estudio ha mostrado una actividad alentadora en este entorno con un perfil de seguridad manejable y seguimos explorando el potencial de lurbinectedina en este entorno".