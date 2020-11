Onur Genç, CEO de BBVA, ha aprovechado su participación en un foro financiero para 'enfriar' el optimismo del mercado (y el subidón de las acciones de Sabadell) sobre la operación corporativa con la entidad presidida por Josep Oliu.

"La operación de Sabadell competirá con otras opciones. No iremos para adelante si esta no aporta una clara creación de valor. No nos sentimos forzados a nada. Hay muchas oportunidades ahí fuera y tenemos la obligación de analizarlas", ha señalado.

Genç ha añadido que BBVA acaba de "empezar el proceso" y "está analizando los números", por lo que "esto no implica nada más que eso por el momento".

Bolsamanía, que ya anticipó la operación de BBVA y Sabadell a principios de septiembre, ha publicado este miércoles que el banco vasco puede ofrecer una prima del 20% al 30% para comprar su rival, pero que esa prima ya ha sido descontada por el mercado en los dos últimos días.

Y aunque aún tiene margen para elevar ese porcentaje, las palabras de Genç sin duda pretenden evitar que el mercado anticipe un precio demasiado elevado. Las negociaciones con Sabadell no serán fáciles, ya que Josep Oliu y su equipo intentarán maximizar el precio, por lo que todavía hay 'mucha tela que cortar' en este proceso.

A nadie se le escapa que BBVA ha reforzado su posición financiera tras vender su negocio en EEUU por casi 10.000 millones de euros a unos múltiplos de otra época, pero el banco presidido por Carlos Torres Vila hubiera preferido confirmar las negociaciones de fusión un poco más adelante, una vez se hubiera acordado un precio definitivo.

De hecho, durante la jornada del lunes, el propio Torres comentó que "tenemos un menú de opciones ante nosotros. Hay oportunidades valiosas en el mercado donde ya tenemos franquicias, así que la idea es hacer una recompra muy atractiva que reinvertiremos en el negocio y una inversión en crecimiento inorgánico, siempre y cuando nos aporte una tasa de retorno razonable".

"Sobre las oportunidades y la consolidación del mercado español, no vamos a dar datos concretos. Desde luego no hoy. Y ya veremos lo que pasa en el futuro", añadió.

Sin embargo, la presión de los medios y el subidón de Sabadell, que se disparó el lunes casi un 25%, obligó a confirmar las conversaciones tras el cierre del mercado. De ahí que las palabras de Onur Genç intenten enfriar el optimismo, una táctica utilizada en este tipo de negociaciones.