Nyesa ha vivido una "travesía en el desierto", como reconoce su director de Desarrollo y Expansión, Liberto Campillo, a Bolsamanía. Ha sido una dura lucha por evitar la liquidación que está "muy cerca" de llegar al final y en la que la adquisición de Henara (con el 50,03%), aprobada en la Junta de Accionistas del 26 de junio, va a jugar un papel esencial.

"Esta adquisición va a permitirnos empezar a ser otra vez una empresa dentro de los estándares de la normalidad", ha dicho Campillo, quien ha recordado que a Nyesa le queda actualmente una deuda concursal de 16 millones desde los 1.300 millones iniciales, y que la entrada de la gestora de cooperativas es fundamental para saldarla.

"La entrada de Henara es el camino de la empresa para salir de esta situación", afirma Campillo. "En los próximos tres años va a haber 15 millones de euros de facturación por parte de Henara con los proyectos que están ya a día de hoy firmados".

El director de Desarrollo y Expansión de Nyesa tiene la esperanza de seguir creciendo de una forma importante en un futuro próximo. "Entendemos que el entrar ya en el capital de Henara supone una generación neta de 'cash flow' por parte de la empresa para cumplir los requisitos de pago del convenio y también para crear valor para el accionista y tener liquidez para hacer nuevas adquisiciones", explica.

Aunque están abiertos a que otras empresas sigan a Henara y "se sumen al carro", ya sean gestoras cooperativas u otro tipo de compañías, ahora mismo el esfuerzo de Nyesa se centra en conseguir suelo. "El mecanismo de funcionamiento de una gestora de cooperativas se basa, en primer lugar, en conseguir los suelos, lo que entraña dificultades. Nosotros le aportamos a Henara una cartera importante de suelos y relaciones con casi todos los 'players' relevantes de este mercado. Henara aporta la capacidad de gestión de esos suelos", explica Liberto Campillo, quien prevé que esos contratos firmados por 15 millones de euros en tres años "rápidamente" puedan aumentar.

Campillo ahonda en las bondades de una operación como la que han llevado a cabo con Henara para todas las partes. "Una sociedad cotizada a una no cotizada le aporta la posibilidad de cambiar un activo ilíquido por un activo líquido. Desde ese punto de vista es tremendamente interesante cambiar participaciones no cotizadas por acciones cotizadas, lo que siempre da un plus de liquidez y de capacidad de organización".

"Tenemos la convicción el equipo directivo de la empresa de que podemos sacar esto adelante"

En la Junta de Accionistas de finales de junio, los accionistas aprobaron una ampliación de capital no dineraria para la entrada de ese 50,03% de Henara dentro del capital de Nyesa, "con visos a una fusión a la vuelta de 2024", precisa Campillo. También se aprobó una segunda ampliación de capital no dineraria que fue "un acto de caballerosidad" de los consejeros que, en vez de cobrar sus dietas, han optado por convertir en capital los derechos de cobro. En tercer lugar, se pidió autorización a la Junta para que delegue en el Consejo de Administración ampliaciones dinerarias de hasta el 50% del capital, para hacerlo en una o varias veces.

CAÍDAS DEL 60% EN EL AÑO

Nyesa es el peor valor de la Bolsa española en el año, con un desplome que supera el 60% en medio de la complicada situación de la compañía que ahora estaría empezando a cambiar, según sus responsables.

La empresa tuvo un concurso en el año 2011 de 1.300 millones de euros de deuda concursal total. En el año 2014 se aprobó el convenio con los acreedores y en al año 2021 la legislación concursal le permitió tener uno nuevo, que se aprobó en mayo. El primer pago debe realizarse en mayo de 2026.

Aunque técnicamente aún no está fuera de peligro, tal y como reconoce Liberto Campillo, algo que no llegará hasta que el concurso esté levantado, las perspectivas son optimistas por todo lo que se ha expuesto más arriba. "Tenemos la convicción el equipo directivo de la empresa de que podemos sacar esto adelante", concluye.