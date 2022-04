Elon Musk, actual CEO de Tesla, ha presentado un plan de 46.500 millones de dólares ante la Comisión del Mercado de Valores de EEUU (SEC, por sus siglas en inglés) para financiar una posible oferta pública de adquisición (OPA) sobre Twitter si no recibe respuesta de la compañía a la oferta hostil lanzada hace una semana.

Tal y como reza el escrito enviado a la SEC, Musk ha propuesto un plan para financiar una posible OPA a un precio de 54,20 dólares por acción con la ayuda de diferentes entidades financieras.

Por un lado, Morgan Stanley y otras instituciones han acordado un compromiso por el que proporcionarían 13.000 millones en financiamiento a Elon Musk y a las entidades relacionadas de la siguiente manera: una línea de crédito principal garantizada a término por un monto de capital total de 6.500 millones, una línea de crédito principal garantizada renovable en un monto total comprometido de 500 millones, una línea de crédito puente senior garantizada por un monto de capital agregado de hasta 3.000 millones y una línea de crédito puente senior no garantizada por un monto de capital agregado de hasta 3.000 millones.

Por otro lado, Morgan Stanley y otras entidades financieras se han comprometido a proporcionar 12.500 millones de dólares en préstamos de margen, cuyo producto se distribuirá o se pondrá a disposición del CEO de Tesla.

Por último, el propio Musk se ha comprometido a proporcionar financiamiento de capital para la OPA propuesta con el objetivo de pagar los montos en relación a la oferta y fusión, que actualmente se espera que sea de 21.000 millones de dólares.

"He invertido en Twitter porque creo en su potencial para ser la plataforma de la libertad de expresión en todo el mundo, y creo que la libertad de expresión es un imperativo social para una democracia que funcione", decía Musk en una carta dirigida a Bred Taylor, presidente de Twitter, en la que anunció su oferta. "Sin embargo, desde que realicé mi inversión me he dado cuenta de que la empresa no prosperará ni servirá a este imperativo social en su forma actual. Twitter debe transformarse en una empresa privada", añadió.

La oferta hostil para comprar Twitter lanzada por Musk es de 54,20 dólares la acción. Según afirmó, la red social necesita ser transformada en una "empresa privada"