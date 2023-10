Meta, la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, ha planteado a los reguladores europeos cobrar 13 euros al mes por Instagram a los usuarios que quieran navegar por su plataforma sin publicidad, según informa 'The Wall Street Journal'.

Además, ha propuesto que las plataformas sigan siendo gratis para los usuarios que acepten ver publicidad personalizada en sus dispositivos móviles.

Con esta propuesta, la compañía fundada y dirigida por Mark Zuckerberg intenta eludir las normas de la Unión Europea sobre anuncios personalizados sin el consentimiento expreso de los usuarios, que son su principal fuente de ingresos.

Los dirigentes de Meta han planteado esta posibilidad a los reguladores europeos. La propuesta ha sido denominada SNA (Subscription No Ads) y podría ser aplicada en los próximos meses.

Esto daría a los usuarios la opción entre continuar accediendo a Instagram y Facebook de forma gratuita con anuncios personalizados, o pagar por versiones de las plataformas sin anuncios.

La SNA también incluye un cobro de 10 euros al mes para los usuarios de Facebook o Instagram en ordenadores personales, y otros 6 euros al mes por cada cuenta individual vinculada. El precio en dispositivos móviles es mayor por las comisiones que cobran adicionalmente Apple y Google en sus aplicaciones.

Por el momento, los reguladores europeos no han dado una respuesta, ya que podrían pedir a Meta que ofrezca una versión gratuita de sus plataformas con anuncios que no sean personalizados y que no estén basados en sus actividades digitales.