Deutsche Bank España ha informado este viernes de la dimisión de Marie Jeanne Deverdun como consejera no ejecutiva del Consejo de Administración de la entidad, que se hizo efeciva el pasado miércoles, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Tras esta renuncia, Antonio Rodríguez-Pina Borges se mantiene como presidente del Consejo de Administración, donde además ejerce como consejero no ejecutivo “otro externo”, con Nieves Estévez Luaña en el cargo de secretaria no consejera y Natalia Fuertes González como vicesecretaria no consejera.

En lo que respecta al resto del consejo, queda compuesto por otros diez consejeros, con Íñigo Martos Blázquez como consejero delegado y María González-Adalid Guerreiro en el puesto de directora general.