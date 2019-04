LetterOne saca la artillería con DIA: convoca a los analistas europeos a otra reunión

La cita tendrá lugar en Londres y los analistas de Francia, España y Portugal se conectarán desde las respectivas sedes de Goldman Sachs

LetterOne no está dispuesto a perder la opa lanzada sobre DIA. El fondo de Mijaíl Fridman ha ampliado el plazo de aceptación hasta el 30 de abril para que los accionistas "dispongan de más tiempo para pensar" en esta Semana Santa y ya ha convocado a los analistas a una nueva reunión para ganarse su apoyo y que les ayuden a persuadir a los inversores reticentes.

La cita tendrá lugar el martes en las oficinas de Goldman Sachs en Londres y están también convocados los analistas de Francia, España y Portugal, que asistirán a través de videoconferencia en las respectivas sedes locales.

El fondo de Fridman ha activado este plan a la vista de la baja aceptación que la oferta acumulaba después de dos semanas abierta. Según indicó a la CNMV, hasta el día 16 de abril, solo un 4,64% del capital al que va dirigida (un 70%) había aceptado y su umbral para considera que la operación tiene éxito se sitúa en la mitad, es decir un 35,5%.

Para los expertos, LetterOne ha jugado la baza del "0,67 euros o nada", pero los accionistas se resisten todavía a vender sus títulos esperando una mejora de la oferta que el fondo ya ha dicho que no va a realizar. Al contrario, ha advertido de nuevo que los riesgos de no vender van desde la posible quiebra de la compañía (si no hay ampliación de capital antes de junio, DIA se queda sin liquidez una vez cumplan los acuerdos con los bancos) hasta la fuerte dilución de sus participaciones si no aportan fondos en la ampliación que pretende realizar una vez tome el control de la compañía.

¿Quién tiene las acciones de DIA? Además de los minoritarios que se han opuesto abiertamente a los planes de Fridman y que acumulan alrededor de un 6% del capital, algunos los fondos de inversión han aprovechando que el valor de las acciones se mantenía por debajo del valor de la opa. Al cierre del miércoles, más de un 15% del capital estaba en manos de seis inversores según los registros de la CNMV. Desde el fondo francés Boussard & Gavaudan (1,046%) y su fundador, Emmanuel Boussard, con un 3,899%, hasta el heredero de Carrefour Gregoire Bontoux (3,26%), Credit Suisse (4,14%), o el 'hedge found' Melqart con un 1,148%.

AVENTURA SIN GARANTÍAS

LetterOne se esmera en subrayar que no vender en la opa no garantiza a los accionistas un beneficio en el medio o largo plazo. Si la opa tiene éxito, como esperan con este llamado masivo a los accionistas, el precio de la acción no tiene porque subir más allá de los 0,67 euros que ahora ofrecen, sostiene el fondo, y aquellos accionistas que no hayan vendido enfrentarán los mismos desafíos que ellos ya que la compañía afronta todavía desafíos de liquidez y negocio que no auguran una buena temporada.

"La situación actual de DIA es muy complicada, con descensos en las ventas que se están acelerando en términos like-for-like. Sin una inyección de capital y un cambio en el gobierno y en el liderazgo para lograr una exigente transformación, liderada por LetterOne, la viabilidad del negocio está en duda", sostiene el fondo en un comunicado.

"LetterOne ha sido claro en que cree que la recuperación de DIA es un proyecto a largo plazo, cualquier esperanza de que registre mejoras rápidamente es muy optimista. Estos riesgos deberían ser considerados a la vez que la esperanza de lograr beneficios en los próximos años si se sigue invirtiendo junto a DIA", afirman los analistas de Barclays en su último informe sobre DIA.

El primer trimestre "ha acelerado" la tendencia negativa del negocio de DIA, señalaba el Consejo en su informe sobre la opa. El equipo de Borja de la Cierva desvelaba entonces una caída de las ventas like-for-like en España del 4,4% y "un empeoramiento de la tendencia a medida que avanza el año", subraya el informe de Barclays. "Esperamos que este deterioro lo haya causado en parte la débil disponibilidad de producto por los temores de los proveedores ante la falta de liquidez de la compañía", apuntan los analistas que consideran que "la publicidad sobre la mala situación de DIA no ha ayudado a atraer clientes".