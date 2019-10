Just Eat se dispara un 20% ante la OPA de 5.600 millones de Prosus

Just Eat se dispara más de un 20% en el Ftse 100. La compañía celebra en el parqué la OPA de Prosus por 4.900 millones de libras esterlinas (unos 5.600 millones de euros), lo que supone una prima del 20% respecto al cierre de ayer. Las últimas informaciones apuntan a que Just Eat ha rechazado esa primera oferta.

El objetivo de Prosus, brazo inversor de Naspers, es según apunta el 'The Guardian' romper la fusión entre Just Eat y su rival holandés, Take Away.

Just Eat se hace de rogar. La compañía asegura en un comunicado que "la oferta de Prosus infravalora significativamente a la compañía y sus atractivos activos". Desde Prosus aseguran que su intención es inyectar "una inversión sustancial" en Just Eat para ayudarla a seguir creciendo.

La oferta de Prosus llega solo días después de que Just Eat decepcionara al mercado con sus resultados.

El crecimiento de sus ingresos se desaceleró hasta 25% en el tercer trimestre de 2019, respecto al 30% del mismo periodo del año anterior. La compañía pareció confirmar el mayor temor de los inversores: está perdiendo cuota de mercado.

El analista Neil Wilson reconoce que "son buenas noticias para los accionistas de Just Eat que tendrán aquí una oportunidad de salida perfecta al mismo tiempo que la compañía adquiere otra escala para hacer frente a Deliveroo, Uber Eats...".