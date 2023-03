Las entidades bancarias JP Morgan, Citi y Bank of America han solicitado a sus empleados que se abstengan de intentar captar clientes de bancos en crisis, ya que esto solo empeoraría la situación actual, como ha recogido Reuters.

JP Morgan advirtió a sus empleados de que no dieran "la impresión de aprovecharse de una situación de estrés o incertidumbre", a través de un comunicado. Tras esto, la entidad recordó que no deben hacer "comentarios despectivos" sobre sus competidores.

Por su parte, Citi ha recalcado a sus ejecutivos que se abstengan de especular sobre el mercado o de discutir la situación de otras entidades con los clientes.

Otros bancos importantes del país como Bank of America no se han quedado atrás en sus directrices y han pedido a sus directivos que los empleados no se pongan en contacto con clientes de empresas en riesgo, algo que podría agravar la crisis bancaria en el país.

Mary Mack, consejera delegada de Wells Fargo (WFC.N) también ha hecho llegar un comunicado a sus empleados en el que se les solicita no "participar en ninguna actividad que pueda percibirse como un aprovechamiento de la situación actual en detrimento de otros".

Estas comunicaciones se producen tras la huida de millones de clientes de los bancos considerados más débiles en Estados Unidos, como reacción a la quiebra de Silicon Valley Bank y Signature Bank, que se convirtieron en la segunda y tercera entidad bancaria, respectivamente, más grandes en quebrar en la historia del país. La preocupación por el contagio ha llevado a los diferentes bancos a intentar mantenerse al margen para no agravar una situación que, en último término, podría afectarles.

Un portavoz de JP Morgan aclaró que "a todos nos interesa que el sistema financiero de Estados Unidos siga siendo fuerte y próspero", ya que considera que este es "la envidia del mundo".