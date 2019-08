Jennifer Lopez y Ashton Kutcher invierten en la Fintech del ex DJ de la cantante

Valorada en 860 millones de dólares, está considerando salir a bolsa

La cantante Jennifer Lopez y su pareja Alex Rodriguez, ex jugador de beisbol, han sido los últimos inversores de la Fintech Acorns que ya contaba con otras celebridades como el actor Ashton Kutcher o el cantante Bono. Además, empresas como como PayPal, BlackRock también cuentan con participaciones de la compañía, según The Wall Street Journal.

La funcionalidad de Acros es bastante sencilla, por cada compra que hace un usuario con la tarjeta de débito, la aplicación móvil redondea cada compra con tarjeta de crédito al dólar más cercano e invierte los centavos adicionales en carteras diversificadas de acciones y bonos. Y después, las ganancias se redistribuyen a los usuarios.

El CEO de la empresa, Noah Kerner era el DJ de la cantante Jennifer López. De manera, que aprovecha la influencia de sus relaciones personales para hacer crecer la empresa. De hecho, la compañía ha experimentado un fuerte crecimiento. Lanzada en 2014, desde que Kerner se quedó al frente en 2015, ha pasado de 220.000 cuentas a más de 5 millones.

Pero el CEO de Acros ha explicado en una entrevista con el periódico estadounidense que espera alcanzar los 100 millones y que su plataforma de ahorro es además “una alternativa bancaria”. El 'cebo' es que las tarjetas de débito no tiene comisión en los cajeros automáticos.

Como alternativa a estas tarifas, Acorns cobra entre 1 y 3 dólares al mes hasta que los titulares de las cuentas ahorren 1 millón de dólares. Pero no es para todo el mundo, el objetivo de la fintech es que todos los estadounidenses cuyos ingresos familiares no superen los 100.000 dólares usen la aplicación.

El modelo de negocio ya está reproduciéndose y por ejemplo, el banco español BBVA ofrece una herramienta de microahorro desde su aplicación móvil. Dentro del Programa tu Cuenta, Redondeo, permite a sus usuarios ir metiendo los céntimos restantes de cada compra que realices en una segunda cuenta de forma automática. La diferencia es que en este caso, el ahorro es para el usuario y no lo invierte.

SUENAN CAMPANAS...DE BOLSA

Para salir adelante, Acorns ha firmado contratos con más de 350 compañías que devuelven dinero a las cuentas de los usuarios cuando realizan compras, por ejemplo, Walmart devuelve un 1%, Apple un 1,2%, Expedia un 4%...

Y a su vez, utiliza inversores como PayPal, BlackRock o NBC Universal además de las celebridades. Tras la ultima ronda de financiación de 105 millones de dólares, en enero, la empresa ha alcanzado una valoración de 860 millones de dólares y está considerando salir a bolsa.