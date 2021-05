Inditex, matriz de Zara, ha presentado este lunes en todo el mundo su línea de cosmética, que llevará el nombre genérico de Zara Beauty. Se incorporará en las tiendas como una sección más a las ya existentes de Señora, Caballero y Niño y estará disponible para su compra online a partir del próximo 12 de mayo en todos los mercados europeos, Estados Unidos, Canadá,China, Corea del Sur, Japón, México, Australia y Nueva Zelanda y, posterior y progresivamente, en el resto del mundo.

Adicionalmente, los clientes podrán descubrir la colección completa a través de una exclusiva experiencia inmersiva con asesoramiento personalizado en Belleza, que estará disponible en 22 tiendas de sus principales mercados (5 de ellas en España).

La nueva iniciativa de Zara nace bajo el lema ‘There is no beauty, only beauties’ (“No hay belleza, sólo bellezas”) con el objetivo de adaptarse a las necesidades de cada persona.

Con este fin, incluye artículos como barras de labios, maquillaje, bálsamos, aceites, polvos solares, esmaltes de larga duración y brochas, con fórmulas de la máxima calidad diseñadas por la maquilladora británica Diane Kendal.

Ofrece una paleta de más de 130 colores que se mezclan en formatos con acabados mates, metalizados, brillos o perlados, en un amplio espectro de tonalidades.

El packaging está compuesto por envases recargables, que favorecen la reutilización, y por envases de vidrio reciclable, todos ellos caracterizados por la inclinación en diagonal de sus líneas, inspiradas en la “Z” del logotipo de Zara. Z