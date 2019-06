Las hipotecas fijas disparan sus tipos pese a que el Euribor lleva 3 años negativo

El Euríbor está a punto de cumplir tres años y medio en terreno negativo y no parece que vaya a remontar pronto. Este índice, al que se referencia la mayoría de las hipotecas, no pasa de cero desde febrero de 2016 y cerró mayo en el -0,134%, frente al -0,112% del mes anterior, lo cual beneficia a los clientes con hipotecas variables en un momento en el que los préstamos a tipo fijo no dejan de crecer.