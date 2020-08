El nuevo 'boom' de las energías renovables y la apuesta inversora prevista para los próximos años en Europa puede hacer despegar el negocio de las compañías y, de rebote, su cotización en bolsa. Eso es lo que estima Goldman Sachs, que prevé mejoras en el precio de dos grandes nombres españoles del sector, como Iberdrola y Acciona.

En su último informe sobre el segmento renovable (bajo el título 'The case for valuing renewables to perpetuity'), Goldman prevé un precio objetivo de 105 euros para Acciona, de aquí a 12 meses; cuando su estimación previa se situaba en 95 euros. En el caso de Iberdrola, mejora su estimación desde los 12 euros, hasta los 12,7 euros por título.

En el caso de la compañía presidida por Ignacio Galán, Goldman percibe como posibles riesgos que se produzcan cambios regulatorios en España y Reino Unido, dos de sus principales mercados. En el primer caso, que haya modificaciones en los segmentos hidroeléctrico y nuclear; y, en el segundo, en redes. Además, apunta la opción de un impacto negativo en los tipos de cambio y en la situación macroeconómica en España.

Respecto a Iberdrola, Goldman mantiene su recomendación de compra, a pesar de la caída de precios y de la depreciación de los tipos de cambio. Mientras, en Acciona, refiere una posición neutral, debido a la incertidumbre en sus actividades cíclicas.

En cuanto a la compañía presidida por José Manuel Entrecanales, los riesgos en el negocio renovable apuntados por Goldman tienen que ver con la evolución de los precios de generación en España y los costes de financiación, que podrían afectar a las perspectivas de rentabilidad de sus instalaciones renovables o la opción de que haya 'cuellos de botella' en sus proveedores. Además, señala la evolución en cuanto a las inversiones en infraestructuras y del mercado inmobiliario en España.

FUSIONES EN EL HORIZONTE

De cara al futuro, Goldman Sachs apuesta por la integración de operadores. "Creemos en un creciente potencial de concentración de la industria de renovables que puede soportar una expansión de la rentabilidad". De esta manera, "potencialmente se ayudaría al mercado a ser más receptivo respecto al potencial de crecimiento a largo plazo" de estos actores energéticos.

En este sentido, el informe apunta que las condiciones crediticias son más contenidas y la situación de la cadena de suministro más compleja (dadas las restricciones a las que ha llevado la epidemia de coronavirus). Por ello, espera una reducción en la competitividad de los operadores de menor tamaño, que llevará hacia una concentración liderada por parte de los grandes actores del sector renovable.