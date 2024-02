Los anuncios de Ferrovial en el 'Capital Markets Day' que celebró este jueves en Estados Unidos no han gustado al mercado. Ayer ya se dejó un 3,16% en bolsa, y este viernes los analistas destacan que la mala recepción del mercado pese al anuncio de que repartirá 1.700 millones en dividendos hasta 2026 se debe a la "decepción" ante un evento que tildan de "descafeinado".

Aunque este viernes recupera algo del terreno perdido (sube en torno a medio punto porcentual), lo cierto es que la valoración de los expertos es tajante. "Decepcionante Capital Markets Day", señalan los expertos de Bankinter en su informe diario, en el que destacan que la compañía no ofreció "novedades ni previsión de incremento de dividendos", y "se limitó a presentarse al público inversor americano, de cara a su próxima salida a bolsa en EEUU".

"No aportó novedades y tan solo dio previsión de dividendos de 1.700 millones de euros", lo que según estos analistas "implica un incremento moderado, de dígito medio simple en los próximos años". Por eso desde Bankinter apuntan que esto supone "malas noticias" para Ferrovial.

Y es que "decepciona al no aportar novedades ni sobre el proceso de venta de Heathrow, ni de la perspectiva de tarifas en la 407ETR". "Tampoco aporta visibilidad adicional sobre el proyecto de la New Terminal One del aeropuerto JFK de Nueva York", destacan los estrategas del banco naranja.

Tras eso, apuntan que la perspectiva de crecimiento en dividendos "es pobre de cara a los próximos años", y como consecuencia se vieron caídas este jueves. No obstante, en Bankinter, pese a todo, mantienen su recomendación de 'comprar' y el precio objetivo de 35 euros por acción.

Consideran que Ferrovial "ofrece perspectivas favorables de cara a 2024, gracias a su elevada exposición a Norteamérica (80% en valoración), con crecimiento económico moderado, inflación todavía elevada y rebajas de tipos de interés", y destacan que la compañía "tiene posición de caja neta en la matriz y la rotación de activos seguirá actuando como catalizador".

En Sabadell han decidido elevar el precio objetivo que otorgan a los títulos de Ferrovial a 39,50 euros, con lo que le dan un potencial de revalorización del 15%, y han reiterado su consejo de 'comprar'. Destacan los expertos del banco que la compañía tiene claramente "los ojos puestos en EEUU" y que las caídas experimentadas por el valor se deben "a su buen comportamiento reciente (+21% en 3 meses) y unas guías ligeramente por debajo de lo esperado".

Como recuerdan, el guidance de retribución al accionista 24-26 de 1.700 millones está muy por debajo de lo previsto por el consenso (1.900 millones).

Desde Renta 4, por su parte, apuntan que fue un evento "descafeinado" y que "no mostró novedades muy relevantes". Ferrovial se centró, dicen sus analistas, en "dar a conocer a los inversores estadounidenses su modelo de negocio", algo que "no trajo grandes novedades respecto a lo ya conocido de los activos bajo gestión y de la estrategia del grupo".

"Por la reacción de la cotización pensamos que el mercado tenía unas expectativas más ambiciosas en cuanto a la información que se podría proporcionar", comentan, y tras ello señalan que de cara al periodo 2024-2026 "proporcionaron, en nuestra opinión, unas guías un tanto conservadoras en cuanto al nivel de dividendos que esperan recibir de sus activos de infraestructuras (excluido Heathrow)", aproximadamente 2.200 millones de euros.

Por eso comentan que pese a mantener una "visión positiva" a largo plazo "por la calidad de los activos en operación y las fases iniciales en las que se encuentran algunos de ellos", creen que la cotización "sigue ofreciendo un limitado potencial". En Renta 4 han reiterado su recomendación de 'mantener' y el precio objetivo de 35,60 euros por acción.

En Jefferies, por su parte, hablan también de la "decepción en torno a las previsiones de distribución" de dividendos, que provocó un fuerte retroceso de Ferrovial en bolsa. No obstante, señalan que "la reacción parece exagerada", teniendo en cuenta que las previsiones "excluyen cualquier impacto de Heathrow o su venta", y en opinión de los expertos de la firma "probablemente refleja la fuerte carrera de las acciones" hasta ahora.

Ven la debilidad del precio de las acciones "como una oportunidad para los inversores antes de la salida a bolsa en Estados Unidos", por lo que reiteran su consejo de 'comprar' y el precio objetivo de 41 euros que otorgan a sus títulos.