La Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus iniciales en inglés), publicó este viernes la supervisión de Signature Bank, uno de los bancos caídos en Estados Unidos, y concluye que "la causa fundamental del fracaso fue la mala gestión".

"La junta directiva y la administración persiguieron un crecimiento rápido y sin restricciones, sin desarrollar ni mantener prácticas y controles de gestión de riesgos adecuados para el tamaño, la complejidad y el perfil de riesgo de la institución. La gerencia no priorizó las buenas prácticas de gobierno corporativo, no siempre prestó atención a las preocupaciones de los examinadores de la FDIC y no siempre respondió ni fue oportuna al abordar las recomendaciones de supervisión", destaca el texto.

Además, agrega que la entidad "financió su rápido crecimiento a través de una dependencia excesiva de los depósitos no asegurados sin implementar prácticas y controles fundamentales de gestión del riesgo de liquidez".

El informe destaca que “la FDIC realizó una serie de revisiones específicas y monitoreo continuo, emitió cartas de supervisión e informes anuales de revisión e hizo una serie de recomendaciones de supervisión para abordar preocupaciones de supervisión. En retrospectiva, la FDIC podría haber intensificado las acciones de supervisión antes, de acuerdo con el concepto de supervisión prospectivo de la División de Supervisión de Gestión de Riesgos".

"Además, los productos del trabajo de inspección podrían haber sido más oportunos y la comunicación con el directorio y la gerencia podría haber sido más efectiva", destaca.

En el caso de Signature Bank, agrega, el banco podría "haber sido más moderado en su crecimiento, haber implementado prácticas apropiadas de gestión de riesgos y haber respondido mejor a las inquietudes de supervisión de la FDIC, y la FDIC podría haber sido más progresista y contundente en su supervisión".

El informe de revisión interna recomienda una serie de asuntos para su consideración o estudio adicional por parte de la FDIC relacionados con la orientación, los procesos y los recursos de la inspección.