El CEO de Tesla, Elon Musk, "ha estado en todas partes este año". Esta es solo una de las frases con las que el 'Financial Times' justifica su elección del controvertido magnate como 'Persona del Año 2021', un honor que había recibido tan solo dos días antes también de la revista 'Time'.

Musk no sólo ha tenido que construir un mercado de vehículos eléctricos casi sin ayuda mientras luchaba contra la bancarrota, sino que también ha librado una batalla constante con los vendedores en corto en Wall Street y ha iniciado peleas con los reguladores, prosigue el 'Financial Times'.

Este año le ha llegado su momento ya que empresas que van desde Ford a Volkswagen y Mercedes-Benz han comprometido inequívocamente su futuro con los vehículos eléctricos. El martes, Toyota fue la última en anunciar una inversión de 35.000 millones de dólares en la fabricación de vehículos eléctricos.

"Durante mucho tiempo, el resto de la industria automovilística nos llamaba a Tesla y a mí tontos y fraudulentos", dice Musk en una entrevista con el 'Financial Times'. "Decían que los coches eléctricos no iban a funcionar, que no se podía conseguir la autonomía y las prestaciones. Y aunque lo hicieras, nadie los compraría".

Además, armado con 66,3 millones de seguidores, ha utilizado su hiperactiva cuenta de Twitter para promocionar dogecoin, una criptomoneda que comenzó como una broma y cuyo nombre es un homenaje a un meme de Internet con un perro Shiba Inu. Además, ha continuado con su acoso a los reguladores, incluida la SEC, a pesar de haber pagado una multa de 20 millones de dólares en 2018 después de que el regulador bursátil le acusara de cometer fraude bursátil con sus tuits.

'Time', por su parte, justificó su decisión de decantarse para este título por el hombre más rico del mundo, destacando que ha ampliado los límites de los coches eléctricos y la exploración espacial comercial. Es decir, por sus progresos en Tesla y SpaceX, respectivamente.