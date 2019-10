¿Dulce derrota o golpe de gracia a Amazon? El contrato JEDI crea división

Microsoft mejorará su reputación pero los de Jeff Bezos no deben preocuparse

La victoria de Microsoft sobre Amazon al ganar el contrato JEDI (siglas de Joint Enterprise Defense Infrastructure) licitado por el Pentágono ha dividido a los analistas. No saben predecir si será una "victoria pírrica" para Microsoft o con ella logrará dar el golpe de gracia a los de Jeff Bezos, aunque aseguran que, de momento, el gigante del comercio electrónico no debe preocuparse demasiado por haber perdido este mega contrato.

Así lo creen los analistas de Deutsche Bank, que han analizado la operación y dicen que Amazon puede estar tranquila pese a no haber logrado este "contrato de alto perfil" porque aún quedan otros mega contratos en liza. De hecho, creen que los títulos del gigante del comercio electrónico no reaccionarán "de manera exagerada" a esta derrota, precisamente porque solo ha perdido un contrato en un mercado que es "grande y competitivo con muchas otras mega ofertas pendientes".

"Cuando se es líder del mercado con un crecimiento del 35% sobre una base de ingresos de 36.000 millones de dólares (más de 2 veces el tamaño de Microsoft Azure), y con un crecimiento de la cartera a largo plazo de Amazon Web Services (AWS) del 54% hasta los 27.400 millones de dólares, probablemente no va a reaccionar de forma exagerada", remarcan los expertos del banco alemán.Y aunque Amazon ha estado en el lado perdedor de las recientes grandes victorias de Microsoft Azure, hasta ahora no ha reaccionado mal.

De hecho, apunta Deutsche Bank, parece que la decisión del Departamento de Defensa, que ha otorgado el contrato para manejar los datos y las comunicaciones militares de EEUU en todo el mundo durante los próximos diez años a Microsoft por 10.000 millones de dólares, se basa en una simple y llana estrategia: la de diversificar. En su comunicado la Administración estadounidense decía que seguía con su "estrategia de un entorno multiproveedor y multicloud, ya que las necesidades del departamento son diversas y no pueden ser satisfechas por un solo proveedor", por lo que los analistas del banco creen que si la pérdida del contrato se debe a que el Pentágono busca diversificar proveedores, entonces "es probable" que Amazon "se encoja de hombros y siga adelante".

Sobre todo porque AWS ya gestiona la infraestructura de la CIA y de la comunidad de inteligencia estadounidense en general, y el pasado mes de agosto la Marina de EEUU completó la migración masiva de sus sistemas ERP (denominados Navy ERP) a los centros de datos de AWS GovCloud. Eso sin contar, insisten, con los nuevos contratos que se van a licitar.

UNA VICTORIA MATERIAL PARA MICROSOFT QUE LE LLEVA A MÁXIMOS

Aunque puede que Amazon sí que se resienta. Al menos un poco, sobre todo porque para Microsoft lograr el contrato JEDI es una "victoria material", dicen los expertos de Deutsche Bank. Especialmente para Azure, incluso si no mueve mucho las cifras de negocio en los próximos dos años, teniendo en cuenta que la "reputación" y el "impulso de marca" podrían ser "significativos en su batalla contra Amazon y Google por los acuerdos de las grandes empresas". La noticia ha sido muy aplaudida por los inversores, que han llevado la cotización de Microsoft a tocar nuevos máximos históricos.

Aunque desde el banco alemán también rebajan la euforia sobre el tanto que se ha anotado la compañía al ganar el que podría ser el mayor contrato en la nube de la historia. Precisamente porque no está claro que lo acabe siendo. Como dicen, es difícil cuantificar si el JEDI beneficiará mucho o poco a Microsoft porque no se conocen al detalle los "compromisos de gasto" del Departamento de Defensa, de forma que la compañía podría "no capturar el 100% del gasto de JEDI", es decir, los 10.000 millones de los que se ha hablado. Y es que "los contratos proporcionan un techo que puede no ser alcanzado o (en este caso) ni siquiera ofrecen un caso base razonable o preciso", por lo que conviene no hacerse ilusiones, dicen estos expertos, que aconsejan no olvidar que, además, "siempre existe el riesgo de que los términos del contrato no sean atractivos".

El Departamento de Defensa se ha limitado a afirmar que la operación tiene una duración base de dos años, aunque hay opciones para un periodo adicional de 3 o 5 años, y un potencial total de 10 años. Si al final se cumple y el gasto es el anunciado, de 10.000 millones, entonces sí el JEDI Cloud será el mayor contrato en la nube de la historia. Pero si no, podríamos estar, dicen los expertos de Deutsche Bank, ante una "victoria pírrica" para Microsoft.

Pese a ello, Azure se beneficiará a través de una mejora de su reputación. Según el banco alemán, el contrato de la nube de 600 millones de dólares que la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) adjudicó a AWS en 2013 para construir y gestionar una nube privada para las 17 agencias de inteligencia "resultó ser una gran victoria para AWS, lo que consolidó su reputación (en cuanto a escalabilidad y seguridad) a medida que hacía ofertas para grandes empresas". En su opinión, "Microsoft está obviamente muy avanzado en la seguridad de las grandes empresas y no necesita el impulso de credibilidad que vendrá con la victoria de la JEDI, pero ayudará", concluyen.