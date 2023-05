El smartphone parece cada vez más una extensión de nuestro cuerpo, pero ¿para qué los utilizamos realmente? Ocho de cada diez españoles asegura que usa los servicios de mensajería instantánea a diario, con un reinado indiscutible de Whatsapp frente a Telegram al acumular un 93,6% de usuarios. Además, casi un 80% se ha conectado a internet todos los días en el último trimestre, y casi la mitad asegura estar al día en sus redes sociales gracias al teléfono, con Facebook como la más demandada al alcanzar el 56,1%, según datos del Panel de Hogares del IV Trimestre de 2022 publicado por la CNMC.

La segunda red social más utilizada ha sido Instagram, que acumula un 49,8%, lo que implica cierto dominio de las aplicaciones de Meta. No obstante, TikTok es la que más crecimiento ha registrado tras lograr un 23,6%, cinco puntos porcentuales más que hace un año.

En cuanto a la mensajería, Whatsapp continúa sin rival, con un 70% que lo usa diariamente, y cerca de un 66,8% que también decide hacer llamadas o videollamadas a través de la aplicación. De hecho, el número de usuarios que llamaron diariamente a través de este tipo de aplicaciones es de un 8,5%, frente al 6,6% que lo hizo mediante un teléfono fijo.

Instagram ocupa el segundo lugar en la lista, pero bastante alejado al registrar un 24,5%. Todavía más distanciados se encuentran otros competidores directos como Facebook Messenger y Telegram, que deben conformarse con un 18%, o Skype, con un 4,2%. No en vano, cerca del 60% no envió ningún SMS desde el móvil, y casi un 42% no utilizó el fijo.

Por último, el estudio muestra que casi el 60% de los usuarios de telefonía online valorarían positivamente la posibilidad de que hubiera interoperabilidad entre las plataformas de comunicación, con lo que se permitiría que un usuario de Whatsapp pudiera realizar una llamado a uno de Skype y viceversa. Por otro lado, un 52% de los usuarios valorarían que esto también se pudiera aplicar a la mensajería online.