El Consejo de Administración de Twitter ha cambiado de postura y ya está negociando con Elon Musk un acuerdo que permita al fundador de Tesla y persona más rica del mundo hacerse con el control de la red social, tras haber lanzado una OPA a 54,20 dólares la acción, lo que supone un total de 43.400 millones de dólares.

Según informa 'Wall Street Journal', un acuerdo entre Twitter y Musk puede cerrarse esta misma semana. Ambas partes han estado negociando durante el fin de semana, y aunque todavía no han alcanzado un acuerdo definitivo, han acercado posturas de manera importante.

“He invertido en Twitter porque creo en su potencial para ser la plataforma de la libertad de expresión en todo el mundo, y creo que la libertad de expresión es un imperativo social para una democracia que funcione”, comentó hace unos días Musk.

“Sin embargo, desde que realicé mi inversión me he dado cuenta de que la empresa no prosperará ni servirá a este imperativo social en su forma actual. Twitter debe transformarse en una empresa privada”, argumentaba, concluyendo que “mi oferta es mi mejor y definitiva oferta y si no es aceptada, tendría que reconsiderar mi posición como accionista”.

La semana pasada, Musk presentó un plan financiero de 46.500 millones de dólares ante la Comisión del Mercado de Valores de EEUU (SEC, por sus siglas en inglés) respaldado por Morgan Stanley, por lo que el Consejo ha reconsiderado su posición.