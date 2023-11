Inmobiliaria Colonial ha caído este viernes en bolsa un 3,19%, tras haber presentado este jueves, al cierre del mercado, sus resultados del tercer trimestre y de los nueve primeros meses. Los analistas esperaban una acogida positiva ante las buenas cifras cosechadas entre julio y septiembre, y ante la mejora del 'guidance' sobre el beneficio por acción que ha hecho la compañía. Sin embargo, parece que el hecho de haber cosechado pérdidas de 299 millones en los nueve primeros meses del año, frente a las ganancias en el mismo periodo del ejercicio precedente, está pesando más entre los inversores.

Los expertos de Sabadell, por ejemplo, mancionan los "buenos resultados" en el tercer trimestre, que están "en línea con lo previsto". "Creemos que los resultados son buenos y no deberían sentar mal a la cotización de la acción, que cae un -2% desde comienzos de año", dicen en su comentario de mercado de este viernes.

Además, apuntan que las rentas totales muestran un crecimiento del +7% "gracias a la indexación, principalmente, y mejoras de ocupación". También que la compañía ha elevado "ligeramente" el 'guidance' de BPA para este año, "que era conservador", desde 0,30 euros/acción a 0,31 euros/acción. "No esperamos que su revisión tenga un impacto relevante en mercado", aseguran.

Y además, avisan de que "desde hace ya más de un año existe una clara 'desconexión' entre la evolución operativa de la compañía y lo que descuenta el mercado", lo que puede explicar las caídas de hoy. Según estos estrategas, "la evolución de la cotización podría seguir moviéndose en función de parámetros macro (PIB, inflación y, sobre todo, tipos de interés)".

Por su parte, los analistas de Bankinter destacan que las cuentas presentadas para el tercer trimestre están "en línea con lo estimado" y han alabado la "mejora" de sus guías para 2023. En su opinión, las cifras presentadas por Colonial son "buenas noticias".

"Aunque los resultados tercer trimestre están en línea con lo estimado, revisa ligeramente al alza sus guías para 2023, por lo que deberían tener impacto positivo en cotización", comentan, recordando que la nueva previsión de BPA de la compañía "supera ligeramente nuestra estimación para final de año (0,30€/acción)".

Inmobiliaria Colonial, remarcan los expertos de Bankinter, "ofrece una buena oportunidad de entrada, de cara a un 2024 que prevemos favorable para el sector, con inflación todavía elevada, crecimiento económico moderado y fin del proceso de subidas de tipos".

Sin embargo, señalan, "seguiremos viendo rebajas de valoraciones de activos en próximos trimestres", sin olvidar que "la cotización descuenta una caída excesiva del NAV, próxima al -50%".

Desde Renta 4 comentan también los "buenos resultados" de Colonial, que bajo su punto de vista tiene "una cartera cada vez más 'prime'". En un informe, los analistas de la firma indican que las cifras están "muy en línea con nuestras estimaciones, en un trimestre nuevamente marcado por una elevada contratación y en el que la compañía ha continuado activa en la rotación de activos".

Colonial, explican, "eleva al entorno de los 600 millones de euros su programa de desinversiones 'Flight to Quality', logrando una mayor calidad relativa del conjunto de su cartera, permitiéndole una reducción de la deuda neta y con un impacto en rentas que se ve compensado por la fuerte operativa y la entrega de proyectos".

En su informe, también hacen una valoración desde el punto de vista operativo, y señalan que Colonial ha registrado un crecimiento de las rentas brutas del +6,5% en los nueve meses (y +5,4% en el tercer trimestre) impulsado por el "crecimiento de rentas 'like for like' del +8% hasta septiembre gracias, en buena medida, a la indexación de los contratos"; por la "ocupación estable en el 97% (con plena ocupación en París y Madrid al 97%, 86% de ocupación en Barcelona)"; y por la "aceleración del crecimiento de rentas de mercado (rentas firmadas en nuevos alquileres y renovaciones vs renta de mercado a cierre de 2022) hasta el +9% para el conjunto de oficinas (+12% en París, +8% en Madrid y +2% en Barcelona)".

En Renta 4 también ponen el acento en dos mensajes que dejan los resultados de Colonial: primero, el aumento de su guía de BPA para el conjunto del ejercicio hasta 0,31 euros/acción (desde 0,28-0,30 euros/acción anterior); y segundo, que "cabe esperar una nueva revisión a la baja en el valor de los activos de cara a febrero, en la presentación de resultados anuales 2023.

Creen, por ello, que los resultados "podrían ser recogidos de forma ligeramente positiva en cotización", aunque esa proyección no se está cumpliendo.