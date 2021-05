Ha tardado, pero ha llegado. Tras su 'Capital Markets Day' del pasado 15 de abril, los analistas parecían reacios a mejorar sus precios objetivos de Fluidra (entonces le daban un precio medio de 21 euros por acción) debido a la fuerte subida que llevaba acumulada la compañía. En opinión de muchos de ellos, estaba cara, e incluyendo el escenario más optimista, veían el precio en 25 euros como máximo.

Sin embargo, han pasado cosas muy interesantes desde ese día, y al final la realidad se ha impuesto, lo que ha llevado a que varias firmas hayan mejorado su valoración sobre la empresa dedicada a las piscinas y el wellness.

Y es que Fluidra no ha parado de subir desde su encuentro con inversores y analistas, pero además se ha sacado un 'as de la manga' en la presentación de resultados del primer trimestre de esta semana que le ha catapultado hasta los 32 euros. Esto supone una revaloración de nada menos que un 20% desde los 26,5 euros a los que cotizaba a mediados del mes pasado.

El 'conejo en la chistera' no ha sido otro que una nueva mejora en sus previsiones para este año 2021, muy significativa además

Ese 'conejo en la chistera' no ha sido otro que una nueva mejora en sus previsiones para este año 2021, muy significativa además, que se produce después de la que ya hizo en marzo, cuando compró la estadounidense Custom Molded Products (CMP). Entonces elevó su previsión de ventas hasta un rango de subida del 12-15% para este año, con un margen EBITDA entre el 22,5% y el 23% y un aumento del beneficio neto en efectivo de entre el 17% y el 25%.

Este pasado jueves, tras anunciar que ha multiplicado por 42 su beneficio del primer trimestre, volvió a mejorar esas estimaciones para este año. Ahora prevé incrementar sus ventas entre un 25% y un 30% a tipo de cambio constante; un margen EBITDA a un rango del 23,7%-24,7%; y un crecimiento del beneficio neto en efectivo del 50%-60%.

La reacción en bolsa no se ha hecho esperar y esta semana Fluidra no solo ha superado los 30 euros, sino que ha dejado atrás los 31 euros. Además de los resultados y la mejora de previsiones -y como consecuencia de ello- también han alimentado las alzas esas revisiones de valoración arriba referidas. Así, Berenberg ha subido su precio objetivo hasta los 35 euros desde los 30 previos ('comprar'); Bank of America Merrill Lynch ha hecho lo propio con el suyo hasta los 45 euros desde los 30 previos ('comprar'); y CaixaBank BPI ha elevado el precio hasta los 34,1 euros desde los 25 euros ('mantener'). Alantra Equities también ha mejora su precio, pero lo deja muy por debajo del nivel de cotización actual (25,75 euros, 'vender').

Del total de analistas que cubren la compañía, un 40% aconseja 'comprar'; un 27%, 'vender'; y un 33%, 'mantener'. Estas últimas mejoras de precio han elevado el precio objetivo medio que le otorgan hasta los 27,10 euros, aún muy por debajo de los niveles actuales de cotización.

TRIMESTRE "MUY IMPRESIONANTE"... Y "MARGEN DE MEJORA"

Bank of America Merrill Lynch, que con ese precio de 45 euros otorga un potencial alcista a la compañía de más del 40%, reconoce que el primer trimestre de Fluidra ha sido "muy impresionante".

"Se superaron ampliamente las expectativas y se registró un excepcional crecimiento orgánico de los ingresos del 60%. La fuerte tendencia del mercado ha continuado en abril, con una alta demanda de nuevas construcciones residenciales", explica. La actualización de estimaciones para este año "refleja el crecimiento superior a la media de Fluidra, con la diferencia de márgenes respecto a sus homólogos", precisa la firma.

Desde Berenberg también subrayan ese crecimiento orgánico de las ventas del 60% en el primer trimestre, muy por encima del ya fuerte impulso del segundo semestre del año pasado (+21%). "Las perspectivas para el resto del año son también muy positivas", remarca la firma alemana. "La mejora sustancial de previsiones para 2021 demuestra igualmente que, como líder del sector, Fluidra está bien posicionada para beneficiarse del actual impulso de la demanda", añade.

Berenberg avisa finalmente de que las nuevas previsiones "todavía dejan margen para una nueva revisión al alza" ya que anticipan una ralentización de la demanda durante el segundo semestre, "aunque todavía no hay indicios de que esto ocurra". Esta opinión está respaldada además por las previsiones más agresivas de otros actores del mercado.