Cellnex se dispara en bolsa ante rumores de opa de American Tower y el fondo estadounidense Brookfield, después de la renuncia del consejero delegado, Tobías Martínez, anunciada hace unos días. Sus títulos han ganado un 9,84% en la sesión de este viernes.

American Tower y Brookfield han contratado a Morgan Stanley para analizar el lanzamiento de una opa sobre Cellnex, que se ha desplomado en bolsa en los últimos meses, según ha publicado Okdiario.

Por su parte, los principales accionistas de Cellnex (familia Benetton, el fondo GIP, Criteria) no verían con malos ojos la operación, aunque de momento no hay nada confirmado.

UN INTERÉS YA ANTICIPADO

Los rumores sobre un posible interés de American Tower en Cellnex no son nuevos. La operación entre ambas compañías ya fue anticipada por FundsNews en enero de 2021. En ese momento, los expertos de JP Morgan comentaron que Cellnex terminaría siendo comprada por American Tower, cuando los títulos de la empresa española cotizaban a 47 euros.

Estos analistas señalaban entonces que una oferta de compra por parte de American Tower tal vez tardase un tiempo en articularse, pero juzgaban "factible" que la compañía estadounidense "pueda (con el tiempo) considerar una oferta por Cellnex".

Así, la debilidad bursátil de Cellnex, que cotiza este viernes con subidas superiores al 9%, por encima de 36 euros por acción, puede ser la oportunidad que estaba esperando la empresa americana para articular una oferta competitiva en alianza con Brookfield, un inversor muy conocido en el mercado español.

American Tower ya realizó una gran operación corporativa en España hace dos años, cuando compró a Telefónica las torres de telecomunicaciones de Telxius por 7.700 millones de euros. Estos activos comprendían las torres en Europa (España y Alemania) y en Latinoamérica (Brasil, Perú, Chile y Argentina).

En la actualidad, Cellnex capitaliza unos 25.000 millones de euros. Además, acumulaba una deuda neta de 17.000 millones de euros a cierre del tercer trimestre de 2022.

LA VALORACIÓN DE LOS ANALISTAS

"A pesar de que se trata todavía de un rumor sin confirmar, no descartamos que la operación pueda estar siendo analizada por sentido estratégico (estos rumores no son nuevos, aunque hace tiempo que no se comentaba la posibilidad, desde 2017 al menos)", explican los expertos de Banco Sabadell, que aconsejan 'comprar' el valor.

Sobre todo después de la caída del 24% que Cellnex acumulaba en los últimos 12 meses (-46% desde los máximos de agosto de 21, sin contar esta jornada) y que actualmente cotiza a un múltiplo EV (Valor/Empresa)/EBITDA de 2023 de 15 veces, frente al múltiplo de 20 veces de American Tower.