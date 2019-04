Caser: Covéa y Helvetia disputan a Mapfre el 12% que venden Unicaja y Liberbank

La operación liberará 300 millones de capital, además de los 600 de los modelos internos

Covéa, una mutua francesa que tiene ya el 20% de Caser, y la suiza Helvetia se han sumado a Mapfre en la puja por el 12% de la aseguradora española que venderán Unicaja y Liberbank si finalmente se produce la fusión de ambas entidades. Esta semana han presentado el plan de la operación al BCE sin incluir ninguna ampliación de capital como era su plan inicial, gracias, entre otras medidas, a esta venta de Caser, que liberará 300 millones de fondos propios.

LIBERBANK 0,420 -0,47% 0,00 Max: 0,42

Min: 0,41

Volume: -

MM 200 : 0,44 UNICAJA BANCO 1,018 0,99% 0,01 Max: 1,02

Min: 1,00

Volume: -

MM 200 : 1,18

Mapfre ya reconoció en febrero su interés por hacerse con una participación mayoritaria de Caser, operación para la que ha contratado los servicios de BNP Paribas. Ahora, fuentes conocedoras de la situación aseguran que también han entrado en la puja Covéa -un gigante francés y una de las 15 mayores aseguradoras europeas, pero que solo tiene presencia en España a través de su citada participación en Caser- y Helvetia, que ocupa el puesto 28 en nuestro país y quiere incrementar su cuota de mercado.

Con estos tres participantes (de momento) en la posible subasta, Unicaja y Liberbank confían en poder maximizar los ingresos de la venta. Los dos bancos poseen conjuntamente el 22,21% de Caser y su intención, si finalmente se ejecuta su fusión, es deshacerse de algo más del 12% para quedarse por debajo del 10% y así poder desconsolidar la participación en sus cuentas. Algo que les dejaría libre el capital que ahora mismo les consume la posición en Caser. El efecto estimado de esta operación en su solvencia sería de unos 300 millones.

Se trata de una de las medidas que contempla el plan de fusión de Unicaja y Liberbank presentado al BCE esta semana y que no incluye una ampliación de capital. La otra medida para no tener que pedir dinero al mercado es la aplicación de modelos internos para el cálculo de la solvencia, que permitirá a la entidad fusionada liberar 600 millones de capital, como adelantó Bolsamanía.

LUCHA POR LA ECUACIÓN DE CANJE

Si, a pesar de estas medidas, el BCE exige finalmente una ampliación, los accionistas institucionales de ambos bancos pretenden que su tamaño no sobrepase los 200 millones y que esté ligada a una inmediata reducción de plantilla que permita obtener desde el primer minuto las sinergias que busca esta operación, como también informó este medio.

En todo caso, las negociaciones no han concluido aún porque los presidentes de ambos bancos, Manuel Arzuaga (Unicaja) y Manuel Menéndez (Liberbank), no terminan de ponerse de acuerdo en la ecuación de canje, es decir, el reparto del accionariado de la entidad fusionada. Liberbank ha arrancado a la entidad malagueña una subida de su participación hasta el 43% desde el 40% que Unicaja ofrecía inicialmente. Pero sus accionistas no se conforman y siguen peleando para llegar al 45%.

En caso de que al final no se alcance un acuerdo y se rompan las conversaciones, Abanca está dispuesta a volver a internar la adquisición de Liberbank después de la opa fallida de febrero.

MANTENERSE EN EL CAPITAL DE CASER

En cuanto al futuro de Caser, las dos entidades pretenden seguir en su capital porque están cómodas con sus acuerdos y, además, es socio estratégico de Unicaja en seguros de no vida. De ahí que pretendan mantenerse justo por debajo del 10%. Sin embargo, la intención de Mapfre es alcanzar una posición mayoritaria, lo que le obligaría a adquirir el 22% total y también a negociar con otros accionistas para comprarles también su parte.

Además de Unicaja, Liberbank y Covéa, los principales accionistas de la aseguradora son Bankia con un 15%, Ibercaja con el 13,95%, Caixabank con el 11,51% y Abanca con el 9,99%.