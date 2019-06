El capital de IAG no cumple todavía la limitación legal de inversores no europeos

El grupo reconoce que la restricción de entrada a accionistas 'no-UE' ha afectado a su cotización

IAG no está preocupada por un posible 'Brexit duro' en octubre. El grupo de aerolíneas tiene el respaldo de los cuatro países que han emitido sus derechos de vuelo (España, Irlanda, Francia y Austria) y espera que la Unión Europea dé también su visto bueno al plan que estructura su propiedad y control. El grupo de aerolíneas, sin embargo, todavía no ha logrado que al menos la mitad de su capital esté en manos de inversores comunitarios, como exige la normativa de la UE.

Las dudas sobre la estructura de capital del grupo han situado al grupo de aerolíneas (Iberia, British Airlines, Vueling, Aer Lingus y LEVEL) en el foco mediático en los últimos meses. El pasado mes de febrero, con un cada vez más probable 'Brexit duro' acechando, IAG optó por activar el mecanismo que recoge su estatuto y limitar al 47,5% el máximo permitido de accionistas no comunitarios en su capital. Este 'blindaje' anti-Brexit no incluía, sin embargo, a los accionistas británicos.

Después de cuatro meses, la medida aún no ha logrado equilibrar la estructura de capital pero sí ha afectado al nivel de cotización de los títulos, como reconocía este jueves el presidente del Consejo de IAG, Antonio Vázquez, ante los accionistas del grupo. "La compañía realiza un seguimiento de forma regular de la cifra de participación no europea y espera estar en posición de levantar esa limitación cuando el porcentaje de participación no europea se sitúe en los niveles adecuados", afirmó durante su discurso.

Actualmente, un 43% del capital está en manos de cinco accionistas relevantes, según los registros de la CNMV. Qatar Airways, su principal accionista, ostenta un 21,4% del capital, seguido de Capital Research (gestora estadounidense), con un 10%. El otro 12% se lo reparten entre fondos británicos y estadounidenses.

Ante las dudas manifestadas por los accionistas Vázquez ha restado importancia a la estructura accionarial y ha subrayado que IAG "cumple la legislación". "Es una compañía española con una estructura de capital muy similar a la de la mayoría de las compañías del Ibex 35, incluyendo a los bancos, con participaciones de capital británico, americano y asiático además de europeo", aseguró descartando que cualquier problema en este sentido esté relacionado con la fusión de Iberia con British Airways hace una década.

LA ACCIÓN "SUBESTIMA" EL NEGOCIO

Vázquez ha reconocido también que la evolución de los títulos de IAG en bolsa no está siendo buena a pesar de los buenos resultados de la empresa. Los accionistas han manifestado su malestar ante la caída de casi un 30% en lo que va de año y han preguntado directamente al equipo directivo, que lidera Willie Walsh, qué iban a hacer para aupar su nivel.

El presidente de IAG ha defendido que el grupo de aerolíneas, al igual que otras compañías sujetas a los ciclos económicos, se ha visto lastrado en bolsa por el temor del mercado a una posible recesión. Además, no ayuda que otros competidores ajusten a la baja sus estimaciones de resultados, en referencia al profit warning lanzado por Luthtansa esta semana y que ha costado casi 3.000 millones en bolsa a las aerolíneas europeas. Según Vázquez, el riesgo del Brexit está también descontado del valor de los títulos, pero "el límite de compra de acciones de inversores no europeos ha afectado también a las compras".