Bankinter espera que la subida del Euribor comience a contribuir de forma positiva en sus resultados durante "los próximos trimestres", según ha confirmado el director financiero del banco, Jacobo Díaz, en la conferencia con analistas para explicar los resultados del primer trimestre.

No obstante, Díaz ha añadido que "la repreciación de nuestra cartera hipotecaria llevará tiempo y los efectos positivos no serán plenos hasta que pasen entre 18 y 24 meses, por lo que no es algo inmediato".

En relación a la cartera ALCO, que engloba los bonos soberanos, ha dicho que "no esperamos cambios significativos en este apartado, porque no es algo estratégico para nosotros".

El directivo ha mantenido sin cambios su guía del coste de riesgo (CoR) para el conjunto de 2022 en 40 puntos básicos, a la espera de tener más claridad en los próximos meses sobre el impacto económico del final de la moratoria sobre los créditos ICO.

"Hemos tenido una actividad comercial muy fuerte y hemos conseguido un ratio de rentabilidad ROE del 11,7% que nos ha permitido compensar la salida del perímetro de Línea Directa", ha añadido Díaz.

Sobre la previsión de costes para el conjunto de 2022, el director financiero ha explicado que "los costes están bajo control y mantenemos nuestra previsión para el conjunto del año".

Según su estimación, "los niveles de actividad comercial en los próximos trimestres deberían ser similares a los que hemos visto en el primer trimestre".

Por su parte, los expertos de Renta 4, que aconsejan 'mantener' el valor en cartera, con una valoración de 6,07 euros, comentan que "los resultados se han situado por encima de nuestras estimaciones y las del consenso, apoyados por menores gastos de explotación y de dotaciones a provisiones. El margen de intereses se ha situado en línea con las estimaciones y las comisiones netas siguen fuertes, superando las previsiones".