Los expertos de Bankinter lo tienen claro: el último informe de Gotham City Research sobre Grifols no aporta nada nuevo. "No hay novedades, no podemos extraer conclusiones y no variamos nuestra recomendación táctica de 'vender'", aseveran.

Así lo dicen en su informe diario de mercados, en el que analizan el último ataque de la firma de análisis contra la farmacéutica catalana y las consecuencias que podría tener para la cotización en bolsa de Grifols.

Y es que Gotham ha lanzado siete preguntas sobre la consolidación de Haema y BPC Plasma tanto por parte de Grifols como de Scranton, las relaciones comerciales entre Scranton y Grifols más allá de alquiler de oficinas, los pagos a cuenta realizados por Grifols a Scranton, los préstamos de Grifols a Scranton, los detalles de las inversiones realizadas por Grifols en sociedades vinculadas y si Scranton es un beneficiario de estas, el accionariado de Scranton y, por último, la realización de una auditoría.

"Gotham no aporta nueva información ni la carta puede considerarse un documento de análisis, más bien es una serie de preguntas abiertas", comentan desde Bankinter. Los analistas del banco recuerdan que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya ha pedido información a Grifols, que ya ha respondido a los requerimientos, aunque "el contenido de lo solicitado y la respuesta no son públicos".

Los estrategas de Bankinter explican que el regulador ha anunciado que está analizando la documentación facilitada por la compañía, y ha avisado de que este proceso podría llevar varias semanas, por lo que no ha fijado ninguna fecha para su conclusión.

"No hay novedades, no podemos extraer conclusiones y no variamos nuestra recomendación táctica de 'vender'", explican estos analistas, que remarcan que el precio objetivo que otorgan a los títulos de la farmacéutica "sigue en revisión".

Por último, señalan que las acciones de la compañía, que llegaron a caer hasta un 7% tras conocerse el informe de Gotham, fueron recuperándose durante la sesión para "cerrar con una mínima bajada".

La respuesta de Grifols al informe fue inmediata. En un comunicado remitido a la CNMV aseguró que las últimas insinuaciones lanzadas por la firma estadounidense eran "malintencionadas, falsas y engañosas", y que el "único objetivo" de Gotham con este nuevo informe era "desestabilizar a Grifols y provocar dudas entre los inversores institucionales".

"Ya hemos respondido a cada una de sus malintencionadas y engañosas preguntas", se defendió Grifols, que remarcó que el Consejo de Administración "continúa reiterando su firme compromiso con la transparencia, la integridad y la conducta ética". Además, recordó, en relación a su litigio contra Gotham, que está "facilitando a las distintas autoridades su solicitud de información".