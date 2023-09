Bank of America (BofA) reitera su apuesta por Inditex tras los resultados del primer semestre fiscal y del segundo trimestre estanco publicados ayer miércoles. La entidad aconseja 'comprar' con un precio objetivo de 43 euros, lo que implica otorgarle un potencial del 20% desde los niveles actuales de cotización.

"El segundo trimestre de Inditex volvió a ser positivo en todos los ámbitos; esperamos más mejoras en el futuro", señala BofA. "Inditex gana cuota de forma consistente con un margen líder en el sector. Seguirá ampliando la brecha con la competencia", añade.

Inditex anunció este miércoles una mejora del beneficio del 40,1% (2.513 millones) y de las ventas del 13,5% (16.851 millones). La textil gallega adelantó que las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante entre el 1 de agosto y el 11 de septiembre de 2023 han crecido un 14% con respecto al mismo periodo de 2022. La compañía recibió estas cuentas con fuertes caídas, aunque finalmente se recuperó al cierre del día y acabó con ligeros recortes.

"Creemos que la debilidad del precio de la acción tras conocerse los resultados se debe principalmente al posicionamiento y debería verse como una oportunidad de compra", comentan desde BofA, exactamente igual que opinan los expertos de RBC, que hoy han subido el precio objetivo de Inditex hasta 38 desde 37 euros ('sobreponderar').

Bank of America cree que las tendencias de ventas mensuales pueden verse afectadas por factores externos no fundamentales y, si las ventas de principios de septiembre se vieron realmente afectadas por la ola de calor, "no vemos ninguna razón por la que Inditex no recupere la demanda acumulada de productos de otoño/invierno cuando el tiempo se normalice".

"Lo que más nos importa es que Inditex está mostrando una consistente y significativa ganancia de cuota de mercado, con una rentabilidad creciente y más de 2 veces superior a la de sus competidores, y está haciendo todo lo necesario para ampliar aún más esa diferencia con la competencia. Esto significa que creemos que Inditex registrará una TACC (tasa de crecimiento anual compuesta) de ingresos de alrededor del 10% y una TACC de beneficios de casi el 20% para el ejercicio 26 (que finaliza el 26 de enero)", afirma BofA.