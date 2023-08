Los bancos italianos rebotan en bolsa tras la matización del Gobierno de Italia sobre el impuesto a sus beneficios extraordinarios, aunque no recuperan todo lo perdido durante la jornada del martes.

Entre las entidades que cotizan en el índice Ftse Mib 40, Finecobank rebota un 5%, seguido por Unicredit, Banco BPM, BPER Banca, Intesa Sanpaolo y Banca Mediolanum, que suben entre un 3% y un 4%. Sin embargo, las pérdidas de la sesión precedente fueron más relevantes.

LA MATIZACIÓN DEL GOBIERNO

En un comunicado hecho público por el Ministerio de Economía y Finanzas a última hora del martes, el Ejecutivo italiano precisó que la medida está justificada por "las normas ya existentes en Europa en materia de márgenes bancarios extraordinarios".

No obstante, en un intento de tranquilizar a los inversores, que vendieron con fuerza acciones de la banca italiana porque el impuesto no era esperado, el organismo añadió que "la medida, con el fin de salvaguardar la estabilidad de las entidades bancarias, prevé también un tope máximo para la aportación que no puede superar el 0,1% del activo total".

En este sentido, el Ministerio precisó que "la base imponible del impuesto" se determinará en función de unos parámetros fijados por el Banco de Italia, relacionados con la subida del "margen de intereses" de cada banco en los ejercicios 2022 y 2023.

Así, el impuesto se aplicará sobre el 40% de los beneficios extraordinarios de la mayor de dos medidas: la diferencia entre los ingresos netos por intereses en 2022 y 2021 en exceso de una ganancia del 5%, o la diferencia en los ingresos netos por intereses entre 2023 y 2021, por encima de una ganancia del 10%.

Además, el organismo indicó que los bancos que siguieron las recomendaciones del Banco de Italia del pasado 15 de febrero sobre la remuneración a los depósitos "no tendrán impactos significativos". Aunque, debido al desplome de todas las entidades cotizadas, ninguna de ellas había seguido esa recomendación.