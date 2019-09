La banca rechaza valorar la opinión sobre el IRPH, pero recuerda que no es abusivo

La patronal emite un comunicado en el que se limita a describir el dictamen del letrado

La Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), patronales bancarias a las que están asociadas entidades como Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell o Bankinter, han emitido un comunicado conjunto en relación con la opinión del Abogado General del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el IRPH en el que no la valora, pero recuerda que el letrado no considera nulo ni abusivo este Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios.

El letrado del TJUE ha emitido este martes su dictamen sobre el IRPH a raíz de una cuestión prejudicial elevada por un juzgado de Barcelona. El Abogado General no se pronuncia sobre si el índice es abusivo o no, pero se pone a favor del cliente al considerar que su aplicación puede ser controlada judicialmente, es decir, que se puede pleitear. Por tanto, en su opinión, que no es vinculante, afirma que pueden ser los juzgados los que determinen si es abusivo o no lo es.

A este respecto, desde las patronales recuerdan que el Abogado General pasa la pelota a los juzgados españoles para "analizar en cada caso particular el cumplimiento de las obligaciones de transparencia" y que el Tribunal Supremo ya dijo en 2017 que el índice no era abusivo. Ahora el Abogado General sostiene que puede ser potencialmente abusivo, pero no dice claramente que lo sea.