Ballenoil y Plenoil se desmarcan de la asociación de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE), las conocidas como gasolineras 'low cost', y defienden la medida implantada por el Gobierno para rebajar el precio del combustible 20 céntimos. Recalcan que así se hace más asequible un bien tan básico como la gasolina.

"La reciente medida aprobada por el Gobierno del abaratamiento de 20 céntimos litro ha sido respaldada desde el primer momento por ambas empresas y ya ha sido implementada en su red de estaciones de servicio desde primera hora del día de 1 de abril", destacan en un comunicado conjunto.

En el escrito difundido este martes, se distancian de la posición tomada por la AESAE, asociación a la que pertenecen tanto Ballenoil como Plenoil. De hecho, ambas destacan que en sus 300 gasolineras se está funcionando con total normalidad tras adaptar el sistema informático al Real Decreto-Ley, "con una gran acogida por parte de los clientes".

"Asimismo, manifiestan la necesidad de poder contar, como el resto de compañías de su sector, con un anticipo en función de su volumen de ventas en la línea de no dificultar las líneas de tesorería disponibles", concluye el comunicado.

Precisamente, María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha confirmado que entre este martes y miércoles unas 2.900 estaciones de servicio recibirán los anticipos a la bonificación de 20 céntimos después de que unas 3.500 gasolineras lo solicitaran a través del servicio web puesto en marcha por su departamento.

De hecho, desde Hacienda estiman que esta bonificación, en marcha hasta el 30 de junio, supondrá unos 1.423 millones de euros de los presupuestos,

Este lunes, la AESAE criticó que la rebaja del Gobierno de 20 céntimos por litro de combustible (15 asumidos por el Ejecutivo y 5 por las petroleras) estaba provocando “la asfixia económica de muchas pequeñas y medianas empresas”.

"La AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria) ha publicado una nota aclaratoria en la que deja claro que el descuento ha de hacerse sobre precio de venta, y en consecuencia la mayor parte de las estaciones no lo están haciendo correctamente, pues su sistema informático no se lo permite, y tienen por tanto un riesgo adicional de no poder recuperar el dinero anticipado al Gobierno, por no haber hecho correctamente la liquidación”, denunciaban.

De hecho, la asociación llegó a decir que se “está destruyendo la competencia” en un sector “claramente oligopolístico” debido a la “pérdida de liquidez” y a la “venta en poste de los operadores por debajo del precio de coste a mayoristas”, lo que supone “una pinza” financiera y económica.

La ayuda de 20 céntimos al combustible fue aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y puesta en marcha el pasado 1 de abril. Se trata de una medida con el objetivo de mantener la senda de crecimiento, tal y como indicó el propio presidente del Gobierno. "No vamos a permitir que la guerra trunque la evolución positiva de la economía española", espetó en el encuentro 'Generación de Oportunidades' organizado por Europa Press en colaboración con McKinsey, lugar en el que anunció el paquete de medidas que forman parte del plan social de respuesta al conflicto béico en Ucrania.