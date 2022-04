La Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE) ha comunicado que la aprobación del descuento de 20 céntimos por litro en los combustibles está provocando “la asfixia económica de muchas pequeñas y medianas empresas”.

“Hoy ha publicado la AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria) una nota aclaratoria en la que deja claro que el descuento ha de hacerse sobre precio de venta, y en consecuencia la mayor parte de las estaciones no lo están haciendo correctamente, pues su sistema informático no se lo permite, y tienen por tanto un riesgo adicional de no poder recuperar el dinero anticipado al Gobierno, por no haber hecho correctamente la liquidación”, ha denunciado AESAE, que también ha señalado que “se habla que el anticipo nos llegará en breve, cuando nuestros socios llevan anticipando los 20 céntimos desde las cero horas del día uno de abril”: “Somos colaboradores de la Administración, pero no tenemos recursos para ser su banco”.

AESAE ha explicado que la situación “está destruyendo la competencia” en un sector “claramente oligopolístico” debido a la “pérdida de liquidez” y a la “venta en poste de los operadores por debajo del precio de coste a mayoristas”, lo que supone “una pinza” financiera y económica.

“Entendemos que existe una responsabilidad patrimonial del Gobierno con la promulgación del Real Decreto, y los perjuicios que está causando a pequeños y medianos empresarios y que éstos no tienen obligación de soportar. Esta responsabilidad patrimonial tiene su amparo en nuestra Constitución, artículo 106 y en el Derecho de la Unión Europea”, han señalado.

Por último, AESAE ha avanzado que estudiarán tanto las actuaciones a nivel nacional como comunitario.