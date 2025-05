Apple sigue tratando de estimular la demanda en el crucial mercado chino. La compañía ha decidido aumentar la cantidad de dinero que reciben los usuarios en el "Plan renove" de la compañía, es decir, por entregar su dispositivo antiguo a la hora de adquirir uno nuevo.

Según refleja su página web, el iPhone 15 Pro Max ahora tiene un valor de intercambio de hasta 5.700 yuanes chinos, frente a los 5.625 yuanes anteriores. Un iPhone 15 Pro Max nuevo cuesta un mínimo de 7.999 yuanes en China. Asimismo, el modelo iPhone 15 Pro ahora puede ser intercambiado por hasta 4.750 yuanes, frente a los 4.725 anteriores.

También hay incrementos en el valor de intercambio para otros modelos, que serán aplicables hasta el próximo 18 de junio.

Este tipo de medidas no son nuevas para Apple, que viene ofreciendo descuentos durante el último año en el gigante asiático, especialmente en períodos festivos y de repunte del consumo. Si bien los analistas señalan que este aumento de los descuentos no es demasiado grande, sí reflejan la ambición de Apple de impulsar las ventas en la segunda economía más grande del mundo, donde ha enfrentado una caída en su cuota de mercado y ventas debido a la competencia más dura de rivales locales.

En el primer trimestre del año, los envíos de Apple en China cayeron un 8% interanual, mientras que la cuota de la compañía en el mercado de teléfonos inteligentes del país disminuyó del 15% al 13%, según datos de Canalys. Apple también informó este mes que las ventas en su región de Gran China, que incluye Hong Kong y Taiwán, cayeron ligeramente en términos anuales. Cabe señalar que los ingresos de la compañía en China cayeron hasta los 16.002 millones en el primer trimestre del año, frente a los 16.372 millones previos.

Los mayores competidores de Apple son Xiaomi y Huawei, con este último experimentando un asombroso resurgimiento en su mercado local durante los últimos 17 meses gracias a avances en chips y lanzamientos agresivos de nuevos dispositivos. Xiaomi, que obtuvo la mayor cuota de mercado en China durante el primer trimestre, ha estado incrementando su presencia en el segmento de dispositivos de alta gama para competir directamente con Apple.

El jueves, la empresa lanzó el smartphone Xiaomi 15S Pro que contiene un chip desarrollado internamente, algo que muy pocas compañías en el mundo han logrado con éxito. Xiaomi también se ha comprometido a invertir unos 50.000 millones de yuanes durante la próxima década para desarrollar más chips.

No obstante, el problema de Apple va más allá de las ventas. A la compañía le preocupa profundamente el impacto que pueden tener los aranceles del presidente Donald Trump en su cadena de suministro, ya que Apple fabrica alrededor del 90% de sus iPhones en China a través de su socio Foxconn.

Cabe señalar que Trump ha pausado la mayoría de aranceles sobre China durante 90 días desde el 14 de mayo, aunque eso no es suficiente para la compañía. De igual modo, se debate sobre si los chips y otros dispositivos electrónicos podrían recibir un impuesto especial, lo que también preocupa a las tecnológicas.

En este sentido, Apple está trasladando parte de su producción a India, un país menos afectado por la guerra comercial y arancelaria del mandatario norteamericano. Recientemente, 'Financial Times' ha informado que la intención de Tim Cook, CEO de la compañía, es que todos los iPhone que se vendan en Estados Unidos se produzcan en India. Además, Foxconn ha anunciado que construirá una planta de componentes electrónicos valorada en 1.500 millones de dólares cerca de Chennai.

Con todo, esta decisión tampoco ha gustado a Trump. "Ayer tuve un pequeño problema con Tim Cook. Le dije: Tim, eres mi amigo. Te he tratado muy bien. Vienes aquí con 500.000 millones de dólares, pero he oído que estás construyendo por toda India. No quiero que construyas en India", reconoció Trump durante una visita oficial a Qatar. El plan, claro, es que Apple traslade su producción a Estados Unidos, algo que no entra en los planes del gigante de Cupertino.