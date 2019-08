La ampliación de Oryzon se funde la mitad de la subida del año en apenas un mes

La biofarmacéutica pierde cerca de un 30% desde el 24 de julio

El pasado 22 de julio, Bolsamanía les informaba de que Oryzon acumulaba subidas en bolsa en 2019 cercanas al 70% y conseguía superar, aunque por la mínima, a la otra biofarmacéutica cotizada, PharmaMar. Sin embargo, prácticamente inmediatamente después de lograr ese 'sorpaso', la empresa comunicaba una ampliación de 20 millones con un descuento del 20% y sus títulos iniciaban un periodo de caídas que dura hasta el día de hoy y que les ha llevado a perder casi un 30% en apenas un mes.

El 24 de julio, Oryzon anunciaba, al cierre del mercado, esa ampliación de capital de 20 millones mediante una colocación privada dirigida a inversores cualificados. Esa jornada cerró ya con caídas del 2,34%. El 25 de julio, Oryzon ofrecía más detalles y revelaba un precio de emisión de 3 euros, un 20% por debajo del precio del cierre del día previo. Ese día, la empresa se desplomaba cerca de un 17% y, posteriormente, ha habido múltiples sesiones en las que ha caído un 3%, un 4% o un 5%.

Las optimistas valoraciones que tienen los expertos sobre Oryzon -a quien otorgan, de media, un potencial de revalorización de más del 200%- se han mantenido prácticamente sin cambios tras el anuncio de la ampliación, pese al carácter dilutivo de ésta y pese a los descensos que se han visto en los títulos de la compañía. El único cambio ha sido el de Invest Securities, que ha decidido recortar mínimamente su precio objetivo (hasta 8,4 euros desde 8,8 euros) "para reflejar los resultados reportados (el 30 de julio) y tras la dilución de la ampliación". Con todo, este precio objetivo supone aún otorgar a la biofarmacéutica un tremendo potencial del 200%, por lo que reitera su consejo de 'comprar'.

Oryzon explicó en julio que los ingresos obtenidos de la ampliación se destinarán a financiar la investigación y desarrollo de sus programas clínicos, su capital circulante y otros fines corporativos generales. Invest Securities precisa que la empresa disponía ya de 28,5 millones de euros. "Con la incorporación de 20 millones de la reciente ampliación, creemos que la compañía cuenta con fondos suficientes para mantener sus operaciones hasta el segundo semestre de 2021", añade.

En general, los expertos que cubren Oryzon -que son pocos, dada su condición de compañía de pequeña capitalización- valoran el potencial de sus estudios centrados en descubrir nuevas terapias epigenéticas para tratar enfermedades oncológicas y neurodegenerativas. Sus compuestos ladademstat (ORY-1001), vaifdemstat (ORY-2001) y ORY-3001 están en fases clínicas y pre-clínicas del desarrollo de medicamentos. En los últimos meses la compañía ha anunciado múltiples avances, como los que se han dado en su ensayo Etheral (vafidemstat) para pacientes con Alzheimer.

Frente a los catalizadores positivos, los analistas también avisan de los riesgos. En este sentido, hay quien no descarta a medio plazo nuevas ampliaciones de capital para captar más recursos y continuar con el desarrollo clínico de las moléculas o para identificar otras nuevas. Además, también está el riesgo, inherente a este tipo de negocio, de que los ensayos no consigan los objetivos marcados o de que Oryzon o sus socios no logren la aprobación necesaria por parte de los organismos reguladores (FDA, EMA...).