El interés de Amazon por la inteligencia artificial (IA) se intensifica. El gigante tecnológico radicado en Seattle presentó los nuevos avances de IA generativa que ha desarrollado y ha presentado una Alexa "completamente nueva" gracias a esta tecnología, que dará vida a un asistente de voz "más inteligente y conversacional" que perderá su tono de voz robótico.

"Siempre hemos pensado en Alexa como un servicio en evolución, y no hemos dejado de mejorarlo desde el día en que lo presentamos en 2014. Una de nuestras misiones desde hace mucho tiempo ha sido conseguir que una conversación con Alexa sea tan natural como hablar con otro ser humano, y con el rápido desarrollo de la IA generativa, lo que imaginábamos está ahora al alcance de la mano", asegura la compañía en un comunicado.

La última actualización está basada en un nuevo modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM, por sus siglas en inglés) "creado a medida y optimizado específicamente para las interacciones de voz y las cosas que sabemos que nuestros clientes adoran: obtener información en tiempo real, un control eficiente del hogar inteligente y maximizar su entretenimiento en casa".

Asimismo, la compañía señala que el LLM de Alexa estará conectado a "cientos de miles de dispositivos y servicios del mundo real a través de API", lo que permitirá a la IA aprender y "actuar de forma inteligente". "Por lo que sabemos, esta es la mayor integración de un LLM, servicios en tiempo real y un conjunto de dispositivos, y no se limita a una pestaña de un navegador. Y no hemos hecho más que empezar: con la IA generativa también podemos mejorar varios componentes básicos de la experiencia Alexa", han señalado.

Los avances, revelados en la presentación anual de productos de Amazon en Arlington (Virginia), muestran a una Alexa capaz de conversar de forma más natural, de responder a preguntas complejas y de componer o recitar poemas, además de perder el característico tono robótico que ha acompañado a este asistente de voz desde hace casi una década.

Según Amazon, Alexa ofrecerá una experiencia similar a la de hablar con otro ser humano. Así, el asistente de voz podrá ser interrumpido para darle instrucciones más precisas o cambiar una petición sin tener que usar el comando de voz "Alexa". Además, responderá a las indicaciones rápidamente y sin casi tiempo de espera y será capaz de deducir las respuestas a preguntas menos específicas o programar rutinas mucho más complejas.

"Hemos estudiado mucho sobre conversación en los últimos años, y sabemos que ser conversador va más allá de las palabras. En cualquier conversación, procesamos toneladas de información adicional, como el lenguaje corporal, el conocimiento de la persona con la que hablas y el contacto visual. Para conseguirlo con Alexa, hemos fusionado la información de los sensores de Echo -la cámara, la voz y su capacidad para detectar la presencia- con modelos de inteligencia artificial capaces de entender esas señales no verbales. También nos hemos centrado en reducir la latencia para que las conversaciones fluyan con naturalidad, sin pausas, y las respuestas tengan la longitud adecuada para la voz, no el equivalente a escuchar un párrafo tras otro leído en voz alta. Si pregunta por la última hora de una noticia de actualidad, recibirá una respuesta sucinta con la información más relevante. Si quiere saber más, puede hacer un seguimiento", resume la compañía.

Amazon también ha indicado que Alexa será capaz de entender el contexto y se adaptará plenamente al usuario, como haría una persona, siendo "capaz de ofrecer experiencias únicas basadas en las preferencias que hayas compartido, los servicios con los que hayas interactuado y la información sobre tu entorno". "Las personas utilizamos pronombres, frases hechas y construimos el contexto de los lugares, momentos o escenas de los que hablamos. Hazle a Alexa una pregunta sobre un museo y podrás preguntarle una serie de cosas sobre su horario, exposiciones y ubicación sin necesidad de repetir el contexto previo, como el nombre o el día en que piensas ir", explican.

Además, Alexa desarrollará una personalidad, lo que le permitirá desarrollar un "punto de vista" propio y será capaz de " decirte qué películas deberían haber ganado un Oscar, celebrar contigo cuando respondes correctamente a una pregunta de un concurso o escribir una nota entusiasta para que la envíes para felicitar a un amigo por su reciente graduación". Por último, la compañía ha asegurado que, si bien la integración de la IA generativa aporta "infinitas posibilidades nuevas", reforzarán su compromiso con la privacidad y la seguridad de nuestros clientes "para darles control y transparencia".

"Combinadas, estas mejoras harán que la que ya es la mejor IA personal del mundo sea aún mejor. He estado utilizando estas nuevas funciones en los últimos meses, y la sensación es tan transformadora como la primera vez que hablé con Alexa hace más o menos una década. Eso no quiere decir que vaya a ser perfecto -Alexa cometerá errores- pero, como siempre ha hecho, la experiencia seguirá mejorando con el tiempo", ha asegurado Daniel Rausch, vicepresidente de la compañía y encargado de supervisar las divisiones de Alexa y Fire TV, a la que también se le integrará la IA generativa para permitir a los usuarios hacer preguntas más naturales, matizadas o abiertas sobre géneros, argumentos y escenas o hacer sugerencias de contenido más específicas.

Amazon ha trabajado para mejorar Alexa, sobre todo después de que ChatGPT (OpenAI) irrumpiera en escena en noviembre con respuestas escritas de formato largo a consultas complejas. Chatbots similares han provocado un frenesí inversor en startups de IA generativa.

El martes, la agencia 'Reuters' informó de que la moral entre los trabajadores de la unidad de hardware de Amazon se ha resentido por el cambio de estrategias y la preocupación de que la empresa no esté produciendo dispositivos de consumo populares. Según fuentes de la compañía, muchos productos en desarrollo están simplemente destinados a poner Alexa en más habitaciones de la casa, como un detector de monóxido de carbono con el servicio incorporado.