Álvarez (Santander): "No tengo razones para pensar que la gestión de Popular no fue honrada"

José Antonio Álvarez, consejero delegado de Santander, ha afirmado que no tiene por qué pensar que la gestión de Popular, entidad ya integrada en su grupo, llevada a cabo por los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho fue deshonesta. "No tengo ninguna razón para pensar que no fue honrada", ha afirmado durante la presentación de resultados de la entidad este miércoles, cuando Ron se encuentra declarando ante el juez instructor del caso Popular en la Audiencia Nacional.