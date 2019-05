Acciona lo tiene claro: si van a juicio, el Govern tendrá que pagar por ATLL

Entrecanales confirma que se devolvió la gestión de ATLL el pasado 1 de abril

Bolsamania | 30 may, 2019 16:33 - Actualizado: 16:44

Acciona devolvió 'las llaves' de la concesionaria Aigües Ter-Llobregat (ATLL) el pasado 1 de abril. La Generalitat aún no ha presentado la liquidación definitiva del contrato de concesión pero, cuando lo haga, si no hay acuerdo, la compañía que preside José Manuel Entrecanales tomará las medidas judiciales pertinentes y ya se ven ganadores.



"Desde el punto de vista económico hay una posibilidad clarísima de que la Generalitat tenga que pagar si la sentencia resulta como espera Acciona", ha respondido Entrecanales a la pregunta de uno de los accionistas durante la junta celebrada este jueves en Madrid.

El consorcio liderado por Acciona se adjudicó la gestión de ATLL en 2012 y, tras reclamaciones de otros interesados en la concesión, el TSJC invalidó el concurso por un error de la Generalitat que implicó una modificación en los pliegos. El Tribunal Supremo zanjó el caso hace ahora más de un año y dio por buena la decisión de tumbar la privatización de ATLL, dejando en manos del Govern la liquidación del contrato.

Según el propio contrato de concesión, Acciona tiene derecho a al menos 305,2 millones -que corresponden a la parte del canon no amortizada y el importe de obras realizadas en este tiempo- y a reclamar una indemización por lucro cesante, porque la concesión se otorgó por un período de 50 años. La cifra total a reclamar asciende a 1.036 millones y la compañía descuenta ya que la vía judicial será la única manera de recuperar algo de ese dinero. Y no porque no quieran un acuerdo.

"No nos cerramos a un acuerdo fuera de tribunales. Pero las conversaciones han sido infructuosas y han derivado en esta situación. No parece algo posible", explicaba más tarde el presidente de Acciona a periodistas.

PROBABLE ACUERDO EN SÍDNEY

El litigio en Sídney (Australia) va por una senda opuesta. Entrecanales viaja esta semana a la ciudad australiana con la esperanza de dejar zanjado el conflicto del tren ligero. El problema está, ha explicado, en el coste final que ha supuesto la obra frente al previsto inicialmente. "Las cantidades (presupuestadas) se han visto muy superadas por costes adicionales derivados de obligaciones que se han ido imponiendo durante el proceso (y que Acciona ha asumido)", asegura el ejecutivo.

Entrecanales no ha querido poner cifras al litigio para no gafar la negociación, pero ha asegurado que el coste ha superado ampliamente lo presupuestado. La obra se adjudicó en 2014 a un consorcio liderado por Acciona por un presupuesto de 1.400 millones de euros.