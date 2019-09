Los 75 millones de las renovables de Abengoa, una gota en un mar de deuda

La deuda de la compañía asciende a día de hoy a 3.800 millones de euros

Casi un 200% suben los títulos de Abengoa B en el año (Abengoa A se revaloriza cerca de un 45%) y este martes dieron un paso más al frente tras el anuncio de la compañía de que intentará sacar hasta 75 millones, con una posible cantidad adicional, por la venta del arbitraje interpuesto al Estado por las renovables. La compañía ha alcanzado un principio de acuerdo con un grupo de fondos que sólo se hará efectivo con el consentimiento de los acreedores.

Este tipo de prácticas consiste en que la empresa busca un fondo para tratar de rentabilizar antes un conflicto que muy posiblemente se saldará a su favor pero cuya resolución no se conocerá hasta pasado un tiempo que se considera excesivo.

"Acciona hizo algo similar recientemente. Tenía un conflicto con la Generalitat por Aigües Ter Llobregat y todo apuntaba a que Acciona tenía razón. Como no alcanzaron ningún acuerdo, la compañía decidió llevarlo a los tribunales europeos. Sin embargo, esto lleva un tiempo importante y el proceso se puede extender tres o cuatro años. Por ello, buscó fondos interesados en este tipo de litigios, que prácticamente tienen una probabilidad del 100% de ganarse. Así, estos fondos le pagan un dinero menor al que obtendría una vez solucionado el litigio, aunque con la posibilidad de recibir una cantidad variable según sea la resolución final", explica a Bolsamanía Ángel Pérez, analista de Renta 4.

En junio de 2013 Abengoa presentó una demanda de arbitraje en nombre de su filial CSP Equity Investment Sarl contra el Gobierno español alegando que la reforma regulatoria del sector eléctrico aprobada por el Ejecutivo había roto las legítimas expectativas de CSP y constituía en la práctica una expropiación. CSP Equity Investment es el titular de las inversiones de Abengoa en las centrales termosolares Helioenergy 1 y 2, Solaben 2 y 3, y Solacor 1 y 2.

Estos 75 millones de euros que obtendría Abengoa suponen algo más del 40% de la capitalización bursátil actual de la compañía. "Es un importe muy relevante", reconoce Pérez. Sin embargo, al mismo tiempo subraya que esta cantidad representa sólo un 2% de su deuda de 3.800 millones de euros. "Respecto a su deuda, esta cantidad no significa nada. No solventa todos los problemas que viene arrastrando la compañía", precisa este experto.

UNA COMPAÑÍA OPACA

Abengoa está viviendo un año muy positivo en bolsa, pero no debe olvidarse que cotiza a precios 'de saldo' -0,010 euros- y que es un título no apto para quienes quieren evitar sustos. La compañía parece no acabar nunca con su proceso de reestructuración y, pese a ir anunciando noticias que indican que sigue adelante, lo cierto es que sus problemas son tan grandes que genera una gran desconfianza y se ha convertido en un título especulativo que ningún experto cubre.

"Estas compañías que de repente tienen historias opacas dan muchos problemas. Como analistas, no tenemos capacidad para saber si están haciendo las cosas bien o mal", señala un experto consultado por Bolsamanía. "En el momento en que hay problemas que tienen que ver con su viabilidad, problemas que indican que las cosas se han hecho dudosamente, no se cubren, porque no se pueden recomendar este tipo de cosas", añade.