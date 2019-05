Los 'tories' se desploman, Corbyn pide elecciones y Farage, participar en el Brexit

El Partido del Brexit vence el las europeas y los conservadores quedan en quinto lugar

Bolsamania | 27 may, 2019 08:57 - Actualizado: 08:59

Los resultados de las elecciones europeas en Reino Unido han confirmado el duro castigo en las urnas a los conservadores de la primera ministra saliente, Theresa May. Los 'tories' han sido defenestrados hasta una quinta posición, mientras que el partido más votado ha sido el Partido del Brexit de Nigel Farage.

Con un 33% del voto, la fuerza populista ha humillado en su propio terreno al Partido Conservador, que se ha hundido hasta el quinto puesto, por debajo del 10%, superado incluso por el Partido Verde.

Se esperaba este resultado y, de hecho, la previsión de que esto sucediera probablemente ha sido lo que precipitó el anuncio de la salida de Theresa May la semana pasada. La victoria del mayor partidario del Brexit "extremo" ha coincidido con la guerra reabierta por el liderazgo del Partido Conservador, animada por los últimos comentarios del gran favorito para su sucesión de May, Boris Johnson: "Nos vamos de la UE el 31 de octubre, con acuerdo o sin él".

Farage, por su parte, se ha visto reforzado en las urnas y ha pedido ser parte de las negociaciones con Bruselas. "Queremos formar parte del equipo de negociación", ha manifestado Farage durante una rueda de prensa en la localidad de Southampton, en el sur de Inglaterra.

En cuanto a los laboristas, el líder de la oposición, el socialdemócrata Jeremy Corbyn, ha aseverado este lunes que los británicos deberían volver a pronunciarse para dar así su "veredicto" definitivo sobre la salida del país de la Unión Europea, para lo que ha pedido que se celebren elecciones generales o un segundo referéndum.

"Con los conservadores desintegrándose y sin capacidad para gobernar, este asunto tendrá que volver a las manos del pueblo ya sea mediante unas elecciones generales o un plebiscito", ha destacado Corbyn tras conocerse los primeros resultados de las elecciones europeas en Reino Unido.

"Durante los próximos días mantendremos conversaciones en el seno de nuestro partido y reflexionaremos sobre los resultados obtenidos en relación con la cuestión del Brexit", ha señalado el líder opositor, que ha alertado de que el Parlamento se encuentra "bloqueado".

Corbyn, que ha tildado de "correcta" la decisión de la primera ministra, Theresa May, de presentar su dimisión, ha insistido en que el país no necesita "semanas de lucha conservadora y otro primer ministro que no ha sido elegido" por la población.