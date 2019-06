Sánchez ofrece a Iglesias negociar un "gobierno de cooperación" con Podemos

El líder de la formación morada no concreta si habrá o no ministros de Podemos

Pablo Iglesias ha revelado tras reunirse con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en el Congreso que el socialista le ha ofrecido formar un "gobierno de cooperación". El líder de Podemos no ha hablado ya de gobierno de coalición, como venía haciendo hasta ahora, sino que se ha referido a un Ejecutivo de cooperación o conjunto, aunque ha dicho que el nombre que tenga no importa. "Tengo la impresión de que Pedro Sánchez no me miente y que quiere un gobierno con nosotros", ha afirmado Iglesias.

"Compartimos que hay una mayoría social progresista que quiere vernos colaborando y gobernando juntos. A partir de ahora Sánchez y yo iniciaremos reuniones más discretas, dando forma a algo que espero se pueda traducir en un acuerdo de gobierno conjunto que pueda dar respuesta a las necesidades sociales". Esas han sido las palabras de Iglesias, que ha restado importancia al nombre que se pueda poner al gobierno que salga de la negociación, porque "lo importante es que sea plural" y que tenga una "representación proporcional" de las fuerzas políticas en base a los resultados de las elecciones.

Según Iglesias, hay una mayoría social que "quiere que nos pongamos de acuerdo y vernos gobernando juntos". "La época de los vetos se acabó. No concibo que el PSOE ponga encima de la mesa ningún veto. Nosotros jamás lo haríamos", ha remarcado el dirigente morado, que no ha concretado si habrá o no ministros de Podemos en el Gobierno, porque eso es algo de lo que aún no se ha hablado.

"Ahora toca negociar un gobierno sostenido por una base parlamentaria amplia. El nombre es lo de menos", ha señalado Iglesias ante la insistencia de los periodistas, y ha dicho que espera que "las propuestas que nos haga Sánchez vayan en esa dirección". "Lo importante son los acuerdos, creo que caminamos en la buena dirección", ha concluido.

"ES POSIBLE EL ENTENDIMIENTO"

Poco después ha sido la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, la que ha salido a confirmar la oferta de Sánchez a Iglesias. "Es posible el entendimiento entre la izquierda", y por eso el presidente en funciones ha puesto sobre la mesa la necesidad de "formar un gobierno de cooperación". En sus palabras, "esta es la mejor de las fórmulas porque permite un gobierno plural, abierto, cooperador, incluyente, representador de las diferentes sensibilidades", y la idea es "ir explorando esa posibilidad".

Sánchez, ha explicado, "ha tenido la perspectiva de cumplir el mandato, muy claro, de las urnas, que no es otro que formar un gobierno progresista". "Salimos muy satisfechos de la reunión. Ha habido grandes coincidencias programáticas", ha remarcado también Lastra, que no ha querido aclarar tampoco si habrá o no ministros de Podemos. "No se ha hablado de nombres", ha dicho la dirigente socialista, que ha explicado que un gobierno de cooperación, integrador e incluyente "no es algo cerrado como uno de coalición", aunque tampoco ha explicado a qué se refería.

Lastra se ha limitado a insistir en que "lo importante es voluntad de acuerdo" de la izquierda y en formar un gobierno progresista "cuanto antes".