La contrarreloj hacia la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se ha convertido en una carrera de gestos hacia ERC para convencer a la militancia de los republicanos que vote a favor de apoyar al socialista. El partido de Oriol Junqueras convoca este lunes una consulta a las bases sobre si avala o no a Sánchez, sin un acuerdo previo para crear una mesa de negociación.

Los militantes emitirán su veredicto entre las 9.00 horas y las 20.00 horas y los organizadores prevén hacer públicos los resultados a las 20.30 horas. PSOE y Podemos esperan que los afiliados al partido den su visto bueno y, con el fin de metérselos en el bolsillo, han dejado las puertas abiertas a la mesa de negociación que reclama ERC.

Las declaraciones se han sucedido en las últimas jornadas y fuentes conocedoras señalan que Moncloa ve "factible" responder a esta reclamación. Por un lado, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, no ha rechazado de plano esta opción. Por otro, la 'número dos' del PSOE, Adriana Lastra, ha recordado a ERC que los socialistas y Unidas Podemos son las únicas formaciones nacionales que apuestan por el "diálogo" como fórmula para solucionar el conflicto con el independentismo catalán, algo que, a su juicio, "debería llevar a la reflexión".

Por su parte, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se ha mostrado convencido de que el próximo Gobierno afrontará el "problema de la plurinacionalidad en España" y el "diálogo en Cataluña", y ha enviado un mensaje a Esquerra dejando claro que el futuro Ejecutivo de coalición del que él formará parte "asumirá" el diálogo en Cataluña como un "eje fundamental" de su acción política.

Esa mesa de negociación sobre la crisis catalana es la primera condición que pone ERC para poder apoyar la investidura de Sánchez. De hecho, la pregunta que el partido somete a votación no vinculante reza:'¿Estas de acuerdo con rechazar la investidura de Pedro Sánchez si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación?'.

Fuentes consultadas esperan que el resultado dé luz verde para que los republicanos brinden su apoyo al secretario general de los socialistas. No obstante, el desgaste electoral, sumado a las presiones del resto del independentismo hacen mella en la formación que lidera en el Congreso Gabriel Rufián.

La CUP avisa a los republicanos que no hagan como julio y firmen un cheque en blanco a PSOE-Podemos. Los republicanos acabaron votando 'no' a Sánchez, pero insistieron en apoyar sin condiciones una coalición entre socialistas y morados. No obstante, al igual que Junts per Catalunya, cuestionan la utilidad de la mesa de negociación y exigen que se aborde en "términos concretos" la autodeterminación y amnistía como vía para lograr una solución política al conflicto catalán.

En definitiva, como han señalado algunos dirigentes republicanos, ERC quiere volver al acuerdo de Pedralbes de diciembre de 2018, que saltó por los aires con el asunto del relator. Este compromiso es, sin embargo, insuficiente para la mitad del independentismo: JxCat ha dejado clara su negativa, por no hablar de los 'coperos'. Pero la aritmética parlamentaria señala que sólo son necesarios los votos de ERC.