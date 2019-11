Rivera dimite como presidente de Ciudadanos, renuncia a ser diputado y abandona la política

Tras la aguda debacle del partido en las elecciones del 10 de noviembre

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado este lunes que deja la Presidencia del partido tras el batacazo electoral de Ciudadanos en las generales de este domingo. Además, ha avanzado que no tomará posesión del acta de diputado esta legislatura y que abandona la política y la vida pública para dedicarse a su vida personal. La formación naranja ha sufrido una deblace histórica al perder 2,3 millones de votos 47 escaños, pasando de 57 diputados el 28 de abril a los 10 obtenidos en estas elecciones.

El líder de la formación liberal ha comparecido ante los medios en una rueda de prensa sin preguntas, durante la que ha confirmado su decisión de abandonar la dirección del partido que habían avanzado algunos rotativos. "Ya avancé que iba a asumir todas las responsabilidades en primera persona" porque "un líder tiene que dar la cara" y "siempre he intentado ser valiente y coherente", ha manifestado, añadiendo que será la militancia en un Congreso extraordinario la que decida el rumbo del partido.

Rivera ha sido recibido con un larguísimo aplauso que lo ha colocado al borde del llanto. Visiblemente emocionado, en medio del ambiente de funeral del partido, el ya expresidente de Ciudadanos ha comunicado las tres decisiones que han acordado en la formación liberal. La primera, la de su abandono de la dirección del partido. En segundo lugar, ha explicado que no recogerá el acta de diputado esta legislatura. "No iré al Congreso por una nómina, ser diputado es un honor", ha expresado. "Dejo paso a otro diputado que esté al 120%, como yo he estado", ha dicho.

Por último, Rivera ha comunicado que abandonará la política para "dedicarme a mi hija, mis padres y mi pareja". Y también ha deseado "suerte" a los que tengan que tomar decisiones y ha echado un guante a PP y PSOE para “no dividir el país entre rojos y azules”.

SIN EXCUSAS



El secretario de Comunicación de Ciudadanos, Fernando de Páramo, ha afirmado este lunes que su partido no va a "poner excusas" ante los "malos resultados" obtenidos en las elecciones generales y que habrá que "asumir responsabilidades".

Así lo ha dicho a su llegada a la sede del partido para asistir a la reunión de la Ejecutiva nacional convocada por el presidente de Cs, Albert Rivera, tras perder 2,5 millones de votos este domingo.

"Desde luego que hay que hacer autocrítica con los resultados", que "son malos resultados, sin excusas, hay que reconocerlo", ha declarado a los periodistas. Según ha señalado, en la formación naranja no van a "poner excusas como han hecho otros" partidos tras sufrir pérdidas importantes en las urnas.

"Lo vamos a afrontar y estoy convencido de que también habrá que asumir responsabilidades. Todo esto se va a discutir hoy, vamos a hablarlo en la Ejecutiva", ha manifestado De Páramo, uno de los pocos miembros de este órgano que ha respondido a los medios al entrar en la sede.

AUTOCRÍTICA

El portavoz adjunto en la Asamblea de Madrid, César Zafra, simplemente ha señalado que "siempre hay que hacer autocrítica" y que eso es lo que van a hacer en la reunión de este lunes. Por su parte, el portavoz en las Cortes Valencianas, Toni Cantó, se ha limitado a decir que los ánimos en el partido están "mal".

Para el eurodiputado de Ciudadanos y expresidente de Baleares con el PP, José Ramón Bauzá, ahora toca hacer "una autocrítica serena, interna y responsable", sin olvidar que este partido "está gobernando para 20 millones de españoles" en gobiernos autonómicos y municipales y que tiene "un potente grupo" en el Parlamento Europeo.

"Ahora lo que nos toca escuchar a nuestro presidente. Pero trabajaremos con las mismas ganas y la misma intensidad no que antes, sino mucha más todavía", ha asegurado, apostando por trabajar juntos y "mirar con optimismo al futuro".