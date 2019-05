Una abstención de Cs en la investidura no le valdría a Sánchez si Podemos vota no

Una vez pasadas las elecciones, toda la atención se centra en los posibles pactos de cara a la formación de Gobierno. Pedro Sánchez ya está calculadora en mano intentando configurar la mayoría necesaria para sacar adelante su investidura, que no tendrá lugar hasta que pasen las autonómicas, municipales y europeas del 26 de mayo. Aunque hay una cosa clara: una abstención de Ciudadanos no le valdría al PSOE si Unidas Podemos vota no.