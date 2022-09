La Eurozona tiene ante sí unos meses complicados. La última parte del año parece que va a complicarse, según prevén los analistas tras los últimos datos del PMI que se han conocido de la región del euro. Como dicen, los vientos de cola que han impulsado hasta ahora a la economía pese a los desafíos provocados por la guerra en Ucrania (el levantamiento de las restricciones por el Covid y el turismo) ya se han agotado, y ahora solo queda esperar "un mayor deterioro".

Así lo dicen, por ejemplo, los analistas de Oxford Economics. Como dicen, "la economía de la Eurozona podría registrar una modesta contracción del PIB ya en el tercer trimestre", después de que el PMI haya revelado una contracción de la actividad empresarial en la región por segundo mes consecutivo.

"Esto confirma aún más que los vientos de cola derivados del levantamiento de las restricciones por el coronavirus y la fuerte temporada turística han agotado su curso", remarcan en un comentario estos expertos, que además hacen especial mención al hecho de que "Alemania es un punto especialmente débil" ahora mismo en la zona euro, lo que no deja de ser preocupante dado que es conocida como la 'locomotora' europea.

Los estrategas de la firma británica creen que de cara al futuro la reciente pauta de deterioro de la coyuntura "apoya el mantenimiento de una visión cautelosa sobre las perspectivas", y es que hay varios elementos en las encuestas del PMI que "apuntan a un mayor deterioro en los próximos meses".

Es más, desde Oxford destacan que los datos anecdóticos del informe conocido este lunes "confirman que la reducción general de la actividad es resultado de un empeoramiento del entorno de la demanda, y no de otra fuente que podría ser de naturaleza más temporal". Es decir, que todo apunta a que la cosa no puede más que empeorar, si se tiene en cuenta, también, que el descenso de los flujos de nuevas empresas, que cayeron en agosto al ritmo más brusco desde noviembre de 2020.

"Las expectativas a un año vista siguen siendo muy débiles", inciden estos expertos, y por eso creen que la economía podría contraerse ya en el trimestre que está a punto de acabar. De hecho, esperan que la actividad "se debilite aún más durante los meses de invierno, ya que el aumento de la inflación pesa sobre el gasto de los consumidores y la inversión".

Y un análisis similar hacen los estrategas de Barclays. "Creemos que los PMI son consistentes con un declive significativo, persistente y amplio de la actividad económica, y el empleo podría seguirle", destacan en un informe en el que analizan los datos dados a conocer por la consultora S&P Global.

Destacan también el "mayor deterioro" que ha experimentado el sector servicios "después de la temporada turística de verano, que fue apoyada por la demanda acumulada, pero que ahora está terminando", lo que no es, para nada, una buena noticia para la región del euro.

MAL PRESAGIO

Por su parte, los analistas de Pantheon Macroeconomics se muestran bastante pesimistas sobre lo que se puede esperar de la economía de la Eurozona próximamente. Todo apunta a que el PMI compuesto de la zona euro seguirá cayendo por debajo de 50 en los próximos meses, lo que es un "mal presagio".

"Creemos que la zona euro no podrá evitar entrar en recesión en el segundo semestre, liderada por las caídas de Alemania e Italia, que están muy expuestas a la energía rusa", remarcan los analistas de la firma británica. Cabe recordar que Rusia ya no envía gas a Europa a través del gasoducto Nord Stream 1, y en Pantheon prevén que el resto de rutas "también verán finalizados sus flujos a finales de año". Por ello, y aunque los niveles de almacenamiento de gas están en "niveles decentes", no descartan que "el racionamiento tendrá que aplicarse con el fin de los flujos, incluso en ausencia de una ola de frío invernal".

Esto complicará, sin duda, aún más la situación. "El PMI compuesto de la zona euro en agosto es coherente con la caída del PIB de entre el 0,5% y el 1% a mediados del tercer trimestre, y la caída de los indicadores de demanda prospectiva respalda nuestra opinión de que la economía de la zona euro se encamina hacia una recesión técnica en el cuarto trimestre", concluyen estos analistas.